Gramastetten bleibt nach 5:1-Auswärtserfolg gegen Neustift/Oberkappel auf vierten Platz

Details Sonntag, 07. November 2021 16:27

Mit 1:5 verlor die Union Neustift/Oberkappel am vergangenen Samstag deutlich gegen SV Gramastetten. Der SV Gramastetten erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog vor 120 Zuschauern einen Dreier.

Schon die ersten zehn Minuten dieser Partie hatten es durchaus in sich: Marcel Peherstorfer trug sich in der fünften Spielminute in die Torschützenliste ein und in der zehnten Minute sah Andre Gierlinger bei den Hausherren wegen Torchancenverhinderung von Referee Edvin Aliu die Rote Karte. Zur Pause wusste Gramastetten eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Peherstorfer und Huemer treffen doppelt

In der 46. Minute erhöhte Armin Huemer auf 2:0 für den Gast. Lukas Pamminger ließ sich in der 49. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für die Union Neustift/Oberkappel. Das 3:1 für den SV Gramastetten stellte Peherstorfer sicher. In der 78. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für das 4:1 zugunsten von Gramastetten sorgte dann kurz vor Schluss Huemer, der den SV Gramastetten und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (87.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Michael Jukic, der das 5:1 aus Sicht von SV Gramastetten perfekt machte (89.). Schließlich sprang für den SV Gramastetten gegen Union Neustift/Oberkappel ein Dreier heraus. Mit drei Siegen weist die Bilanz von Union Neustift/Oberkappel genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Gramastetten präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 38 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Gramastetten. Sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat Gramastetten derzeit auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SV Gramastetten deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der SV Gramastetten in diesem Ranking auf. Der SV Gramastetten belegt mit 22 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt die Union Neustift/Oberkappel dann im nächsten Spiel die Union Peilstein, während SV Gramastetten am gleichen Tag bei der Union Ulrichsberg antritt.

1. Klasse Nord: Union Neustift/Oberkappel – SV Gramastetten, 1:5 (0:1)

5 Marcel Peherstorfer 0:1

46 Armin Huemer 0:2

49 Lukas Pamminger 1:2

78 Marcel Peherstorfer 1:3

87 Armin Huemer 1:4

89 Michael Jukic 1:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!