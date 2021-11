Altenfelden bezwingt Oberneukirchen mit 1:0 - und rückt auf Platz neun vor

Details Sonntag, 07. November 2021 16:34

Ein Tor machte den Unterschied – die Union Truckcenter Altenfelden siegte mit 1:0 gegen die Union Oberneukirchen. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Für das erste Tor sorgte Harald Gattringer. In der 36. Minute traf der Spieler von Truckcenter Altenfelden ins Schwarze. Schlussendlich pfiff der Referee das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Die Heimmannschaft brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach. Die Union Truckcenter Altenfelden schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 16 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz neun.

Oberneukirchen rutscht ab auf Rang sieben

Insbesondere an vorderster Front kommt Truckcenter Altenfelden nicht zur Entfaltung, sodass nur 15 erzielte Treffer auf das Konto der Truckcenter Altenfelden gehen. Vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat die Union Truckcenter Altenfelden momentan auf dem Konto. Die Truckcenter Altenfelden erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler. Mit 18 gesammelten Zählern hat ONK den siebten Platz im Klassement inne. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die Union Oberneukirchen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt die Union Truckcenter Altenfelden dann im nächsten Spiel den SV Haslach, während die Union Oberneukirchen am gleichen Tag bei der DSG Union Sarleinsbach antritt.

1. Klasse Nord: Union Truckcenter Altenfelden – Union Oberneukirchen, 1:0 (1:0)

36 Harald Gattringer 1:0

