SV Haslach trumpft bei Truckcenter Altenfelden mit 3:1-Auswärtssieg auf

Details Sonntag, 20. März 2022 19:50

Am Samstag trafen die Union Truckcenter Altenfelden und der SV Haslach aufeinander. Nach Ende der Spielzeit konnten sich die Gäste aus Haslach mit eniem 3:1-Sieg durchsetzen.

Vor 180 Zuschauern gelang in der 16. Minute Roman Divis aufseiten der Gastgeber aus Altenfelden der Treffer zum 1:0. Niklas Hackl war es, der in der 32. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Gastgebers unterbrachte. Tobias Schauer steuerte für den SV Haslach in der 37. Minute ein Tor per Elfemter bei. Mit einem Tor Vorsprung beim Stand von 1:2 für den SV Haslach ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Tadeas Sedlak, der das 3:1 aus Sicht des SV Haslach perfekt machte (90.). Letzten Endes ging der SV Haslach im Duell mit Truckcenter Altenfelden als Sieger hervor.

Haslach bleibt Tabellenzweiter

Die Union Truckcenter Altenfelden findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun bei 16 Punkten. Insbesondere an vorderster Front kommt Truckcenter Altenfelden nicht zur Entfaltung, sodass nur 16 erzielte Treffer auf das Konto der Truckcenter Altenfelden gehen. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat die Union Truckcenter Altenfelden derzeit auf dem Konto. Die Truckcenter Altenfelden baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach dem klaren Erfolg über Truckcenter Altenfelden festigt der SV Haslach den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe des SV Haslach lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 42 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg knüpfte der SV Haslach an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SV Haslach acht Siege und zwei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SV Haslach etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte der SV Haslach.

Am nächsten Sonntag reist die Union Truckcenter Altenfelden zum SV Gramastetten, zeitgleich empfängt der SV Haslach die DSG Union Sarleinsbach.

1. Klasse Nord: Union Truckcenter Altenfelden – SV Haslach, 1:3 (1:2)

90 Tadeas Sedlak 1:3

37 Tobias Schauer 1:2

32 Niklas Hackl 1:1

16 Roman Divis 1:0