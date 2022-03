Peilstein zurück in der Spur - Nach 1:0-Auswärtserfolg bei Neustift/Oberkappel

Details Sonntag, 20. März 2022 19:58

Am Samstag verbuchte die Union Peilstein einen 1:0-Erfolg gegen Union Neustift/Oberkappel. Rudolf Wiesinger sorgte für den einzigen Tagestreffer.

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Rudolf Wiesinger seine Chance und schoss das 1:0 (44.) für die Gäste aus Peilstein. Letztendlich gelang es der Union Neustift/Oberkappel im Verlauf des gesamten Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Union Peilstein die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich und sich somit einen Platz nach vorne auf den fünften Rang absetzen konnte.

Peilstein springt auf fünften Platz

Union Neustift/Oberkappel findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass die Heimmannschaft in dieser Zeit nur einmal gewann. Aktuelles Torverhältnis lautet 31:24.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die Union Peilstein im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die Union Peilstein deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist Peilstein in diesem Ranking auf.

Drei Siege, sieben Remis und vier Niederlagen hat Union Neustift/Oberkappel momentan auf dem Konto. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast aus Peilstein derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist die Union Neustift/Oberkappel zur Sportunion Klaffer, zeitgleich empfängt die Union Peilstein die Union Ulrichsberg.

1. Klasse Nord: Union Neustift/Oberkappel – Union Peilstein, 0:1 (0:1)

44 Rudolf Wiesinger 0:1