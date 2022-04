Weiße Frühjahrsweste! Union Eidenberg/Geng feiert nächsten Rückrundensieg

Details Samstag, 09. April 2022 14:19

Zum Auftakt der 17. Runde der 1. Klasse Nord empfing der SV Gramastetten die Union Eidenberg/Geng zum Derby und wollte nach einem souveränen 4:0-Auswärtssieg im Hinspiel auch auf eigenem Geläuf einen "Dreier" einfahren. Doch die Meindl-Elf machte die Rechnung ohne die formstarke Union. Die Eidenberger behielten im Rodltalstadion mit 2:0 die Oberhand, feierten zwei Wochen nach einem vollen Erfolg in Oberneukirchen den nächsten Derbysieg und fuhren im dritten Rückrundenspiel den dritten "Dreier" ein.

Rassiges Derby, aber torloser erster Durchgang

Rund 250 Besucher bekamen am Freitagabend ein rassiges Derby zu sehen, in dem sich beide Teams auf Augenhöhe begegneten. Nach den Erfolgen in den vergangenen Wochen traten die Gäste überaus selbstbewusst auf und fanden die erste dicke Chance vor, Manuel Seifert traf aber nur die Stange. In einem offenen Match tauchten beide Teams immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf, den Weg ins Tor wollte der Ball in Halbzeit eins aber nicht finden. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Eidenberger Doppelschlag

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fragner mussten die Zuschauer nicht lange auf den ersten Treffer des Abends warten, hatten vor allem die Union-Fans Grund zur Freude. In Minute 48 schlug Markus Reiter eine weite Flanke, Tobias Wollendorfer nahm den Ball gekonnt an und knallte das Spielgerät eiskalt in die Maschen. Die Hausherren hatten den Schock noch nicht verdaut, als es im SVG-Kasten erneut einschlug. Nur drei Minuten später wurde Union-Kapitän Alexander Rois nach einem feinen Doppelpass von den Beinen geholt. Markus Reiter legte sich das Leder zurecht und setzte den Freistoß zum 0:2 über die Mauer. Mit dem Vorsprung im Rücken ließ die Hochreiter-Elf nichts anbrennen. In der Schlussphase stemmten sich die Gramastettener jedoch gegen die drohende Niederlage, der Anschlusstreffer blieb den Heimischen aber versagt, weshalb die Meindl-Elf die zweite Heimniederlage in Folge einstecken musste.

Andreas Köppl, Sektionsleiter Union Eidenberg/Geng:

"Nach dem Sieg in Oberneukirchen konnten wir auch dieses Derby gewinnen und zudem Revanche für die Heimpleite im Hinspiel nehmen. Mit diesem in Summe vedienten Erfolg konnten wir uns von den hinteren Plätzen etwas Luft verschaffen und stehen im Mittelfeld der Tabelle".

Die Besten:

Tobias Wollendorfer (ST) sowie eine geschlossene Mannschaftsleistung