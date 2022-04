Hin und her und doch kein Sieger - 2:2 zwischen Haslach und Oberneukirchen

Details Sonntag, 10. April 2022 18:19

Nach dem Schlusspfiff trennten sich SV Haslach und Union Oberneukirchen vor 120 Zuschauern mit einem 2:2. Beide Teams rückten in der Tabelle je um einen Platz auf.

Der SV Haslach legte los wie die Feuerwehr und kam vor 120 Zuschauern durch Tadeas Sedlak in der achten Minute zum Führungstreffer. Doch wer glaubte, die Union Oberneukirchen sei geschockt, irrte: Michal Kubec machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich zum 1:1 perfekt (12.). Sebastian Gusenleitner machte in der 24. Minute das 2:1 des Gasts aus Oberneukirchen perfekt. Bevor es in die Pause ging, hatte Simon Radinger noch das 2:2 des SV Haslach parat (40.). Bei einem 2:2-Zwischenstand pfiff Referee Roland Eidenberger die Teams also in die Kabinen. Nach der Pause fielen keine weiteren Tore mehr, allerdings hatten die Gastgeber in der 78. Minute bei einem Eckball noch eine große Torchance auf ihrer Seite, die sie jedoch nicht verwerten konnten. Schließlich bleibt folgendes Fazit: Während Durchgang eins einem Wechselbad der Gefühle gleichkam, war die zweite Hälfte dagegen ärmer an Höhepunkten und es fielen keine weiteren Treffer. Am Ende gingen die Teams mit einer Punkteteilung auseinander.

Beide Teams rücken in Tabelle vor

Sicherlich ist das Ergebnis für den SV Haslach nicht zufriedenstellend. Aber zumindest sprang man auf den zweiten Rang. Mit 48 geschossenen Toren gehören die Gastgeber offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Nord. Neun Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SV Haslach derzeit auf dem Konto. Der SV Haslach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Union Oberneukirchen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun, auf den man sich verbesserte. Man verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Gewinnen hatte bei der Union Oberneukirchen zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Weiter geht es für den SV Haslach, wenn die Sportunion Kollerschlag am 18.04.2022 zu Gast ist. Union Oberneukirchen empfängt am gleichen Tag den SV Gramastetten.

1. Klasse Nord: SV Haslach – Union Oberneukirchen, 2:2 (2:2)

40 Simon Radinger 2:2

24 Sebastian Gusenleitner 1:2

12 Michal Kubec 1:1

8 Tadeas Sedlak 1:0