Negativserie von Sarleinsbach hält weiter an - 0:2 gegen Klaffer

Durch ein 2:0 holte sich die Union Klaffer drei Punkte bei DSG Union Sarleinsbach. Die Union Klaffer war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Der Gast hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Matthias Thaller brachte die DSG Union Sarleinsbach in der 54. Minute ins Hintertreffen. Der Treffer von Lukas Wimmer in der 70. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann die Union Klaffer gegen DSG Union Sarleinsbach.

Unveränderte Tabellensituation

Die DSG Union Sarleinsbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 42 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Sarleinsbach in dieser Saison. Die DSG Union Sarleinsbach musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Sarleinsbach insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Union Klaffer in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Acht Siege, neun Remis und eine Niederlage hat die SU Klaffer momentan auf dem Konto.

Die DSG Union Sarleinsbach kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während die Sportunion Klaffer dagegen schon 33 Punkte auf dem Konto hat.

Am nächsten Sonntag reist DSG Union Sarleinsbach zur Sportunion Schenkenfelden, zeitgleich empfängt die Union Klaffer die Union Eidenberg/Geng.

1. Klasse Nord: DSG Union Sarleinsbach – Sportunion Klaffer, 0:2 (0:0)

70 Lukas Wimmer 0:2

54 Matthias Thaller 0:1