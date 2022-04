Erster Sieg seit 23. Oktober 2021! Union Neustift/Oberkappel fährt wichtigen "Dreier" ein

Details Montag, 18. April 2022 11:50

In der 18. Runde der 1. Klasse Nord empfing die Union Neustift/Oberkappel die Union Feldkirchen/Donau, ging es im Duell zwischen dem Zehntplatzierten und dem Vorletzten um wichtige Punkte. Sechs Tage nach einem 2:1-Erfolg im Kellerderby in Kollerschlag wollten die Feldkirchener erneut punkten, doch die Mannen von Trainer Johannes Wild zogen letztendlich klar mit 2:4 den Kürzeren und sind nach der bereits zwölften Saisonniederlage wieder in Besitz der "Roten Laterne". Der Wöss-Elf hingegen gelang nach sechs erfolglosen Partien der Befreiungsschlag und konnte sich mit dem ersten Sieg seit 23. Oktober 2021 etwas Luft zu den hinteren Plätzen verschaffen.

Wöss-Elf liegt nach 30 Sekunden voran

Kaum hatte Schiedsrichter Kraml das Match angepfiffen, durften die heimischen Fans unter den rund 150 Besuchern auch schon jubeln. Nur 30 Sekunden waren gespielt, als Patrick Fenzl nach einem hohen Ball zwei Verteidiger austanzte, Gästegoalie Patrick Schwarzbauer umkurvte und die Hausherren in Front brachte. Mit der frühen Führung im Rücken waren die Neustifter das klar bessere Team und erzwangen Mitte der ersten Halbzeit die Vorentscheidung. Zunächst wurde Ralph Gumpenberger im Feldkirchener Strafraum von den Beinen geholt - wieder war es Fenzl, der den fälligen Elfmeter verwandelte. Nach einer halben Stunde nahm Paul Dorfer nach einer Flanke den Ball gekonnt an und versenkte die Kugel zum 3:0. Kurz danach durften die Gäste auf die Wende hoffen, als Josip Benko nach einem weiten Ball der heimischen Hintermannschaft enteilte, das Spielgerät ins lange Eck setzte und den 3:1-Pausenstand besiegelte.

Hausherren lassen sich Butter nicht vom Brot nehmen

Nach Wiederbeginn ließen sich die Mannen von Coach Fabian Wöss die Butter nicht vom Brot nehmen. In Durchgang zwei entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die Neustifter hatten Spiel und Gegner aber unter Kontrolle. Nachdem hüben wie drüben die eine oder andere Chance nicht genutzt werden konnte, machten die Heimischen in Minute 83 den Deckel drauf. Im Duell mit Jan Detl wusste sich Feldkirchen-Keeper Schwarzbauer nur durch ein Foul zu helfen - Ralph Gumpenberger verwertete den zweiten Strafstoß an diesem Tag. Das Match war entschieden, den Schlusspunkt setzten jedoch die Gäste, als der eingewechselte Luca Gumpenberger nach einem Querschläger in der Neustifter Abwehr mit dem Kopf den 4:2-Endstand fixierte.

Michael Kronawitter, Funktionär und Spieler Union Neustift/Oberkappel:

"Endlich konnten wir in diesem Jahr einen Dreier einfahren, dementsprechend groß ist die Freude bzw. Erleichterung. Sowohl für den Kopf, als auch die Tabelle ist dieser Sieg ungemein wichtig. Sollte es uns gelingen, auch am Samstag in Kollerschlag zu gewinnen, wären wir im Kampf um den Klassenerhalt auf einem ausgezeichneten Weg".