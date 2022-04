Schenkenfelden beendet Sieglos-Serie mit 2:0 gegen Sarleinsbach

Details Sonntag, 24. April 2022 17:36

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Sportunion Schenkenfelden. Die Gastgeber setzten sich mit einem 2:0 gegen DSG Union Sarleinsbach durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich die Sportunion Schenkenfelden die Nase vorn. Das Hinspiel hatte die DSG Union Sarleinsbach für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Sportunion Schenkenfelden ging in der 13. Minute durch einen Treffer von Stefan Weissenböck in Front. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Alexander Walchshofer versenkte die Kugel zum 2:0 für die Sportunion Schenkenfelden (67.). In den 90 Minuten war das Team aus Schenkenfelden im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der Gast aus Sarleinsbach und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Sportunion Schenkenfelden sprang mit diesem Sieg um einen Platz in der Tabelle. Die Sportunion Schenkenfelden bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sieben Unentschieden und acht Pleiten. Nach sieben sieglosen Spielen ist Schenkenfelden wieder in der Erfolgsspur.

Die DSG Union Sarleinsbach rutschte durch diese Niederlage auf den 12. Platz ab. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 44 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Sarleinsbach alles andere als positiv. Die vergangenen Spiele waren für die DSG Union Sarleinsbach nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,16 Gegentreffer von Schenkenfelden stehen 2,32 bei Sarleinsbach gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.

Am nächsten Sonntag reist die Sportunion Schenkenfelden zur Union Eidenberg/Geng, zeitgleich empfängt die DSG Union Sarleinsbach die Union Oepping.

1. Klasse Nord: Sportunion Schenkenfelden – DSG Union Sarleinsbach, 2:0 (1:0)

67 Alexander Walchshofer 2:0

13 Stefan Weissenboeck 1:0