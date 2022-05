Union Kollerschlag setzt Aufwärtstrend fort und punktet auch in Gramastetten

Details Sonntag, 01. Mai 2022 16:20

Am 20. Spieltag der 1. Klasse Nord empfing der SV Gramastetten die Sportunion Kollerschlag. Im Duell zwischen dem Tabellenfünften und dem Vorletzten war eine klare Sache zu erwarten, die aktuellen Formkurven sprachen jedoch eine andere Sprache. Während SVG-Trainer Gerhard Meindl seit geraumer Zeit mit zahlreichen Verletzungen bzw. Ausfällen zu kämpfen hat und seine Mannschaft in den letzten drei Partien den Platz jeweils als Verlierer verlassen musste, sind die Kollerschlager im Aufwind. Nach einem Remis in Haslach sowie eine Woche nach einem Sieg gegen Neustift wusste die Löffler-Elf auch im Rodltalstadion zu gefallen und nahm am Samstagnachmittag mit einem 1:1-Unentschieden einen weiteren Punkt mit auf die Heimreise.

Meindl-Elf geht entgegen dem Spielverlauf in Führung

Nach einem 2:2-Remis im Hinspiel bekamen die Zuschauer nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Viertlmayer erneut ein enges Match zu sehen. Der Nachzügler verzeichnete jedoch den wesentlich besseren Start, die Union leistete sich in der Anfangsphase aber den Luxus, die eine oder andere hochkarätige Chance zu vergeben. So gingen die Hausherren nach einer Viertelstunde zu diesem Zeitpunkt entgegen dem Spielverlauf überraschend in Führung, als die Gramastettener auf der rechten Seite einen Angriff starteten und Marcel Peherstorfer einen Stanglpass verwertete. Nach dem Gegentor war die Löffler-Elf nicht geschockt, das Spiel verlief fortan aber ausgeglichen. Mit der Führung im Rücken wurde der Tabellenfünfte stärker, sodass es fortan munter hin und her ging mit Chancen hüben wie drüben. Bis zur Pause blieb es aber bei der knappen Führung der Heimischen.

Friedl gleicht aus

Auch nach Wiederbeginn entwickelte sich in interessantes und spannendes Match. Beide Teams tauchten ab und gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf, in Minute 65 durften aber die Gäste jubeln, als Markus Friedl nach einer Hereingabe den Ball gekonnt annahm, einen Verteidiger austanzte und auf 1:1 stellte. In der restlichen Spielzeit gab man sich hüben wie drüben mit einem Punkt nicht zufrieden, war jeder Ausgang möglich. Die Kollerschlager waren dem Sieg vielleicht einen Tick näher, doch auch der SVG war stets gefährlich. Auf einen weiteren Treffer warteten die Fans bis zum Schluss jedoch vergeblich, sodass mit einem 1:1-Remis die Punkte geteilt wurden.

Dieter Löffler, Trainer Sportunion Kollerschlag:

"Auch wenn uns der eine Punkt in unserer Situation nicht entscheidend weiterhilft, konnten wir den Aufwärtstrend fortsetzen. Wir sind derzeit frei von Verletzungssorgen, zudem ist die Mannschaft gut drauf, weshalb wir auch in den nächsten Spielen eifrig punkten wollen".