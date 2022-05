Schenkenfelden erfolgreich mit 1:0 bei Eidenberg/Geng

Details Sonntag, 01. Mai 2022 16:35

Am Samstag trafen die Union Eidenberg/Geng und die Sportunion Schenkenfelden aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 1:0 für sich. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Den einzigen Tagestreffer erzielte Stefan Weissenböck vor 200 Zuschauern.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Das erste und einzige Tor dieser Begegnung sollte schließlich in der zweiten Halbzeit fallen: Sportunion Schenkenfelden ging in Minute 50 durch einen Treffer von Stefan Weissenböck in Front. Als Referee Erich Kraml den Schlusspfiff ansetzte stand es weiterhin 1:0 für die Gäste aus Schenkenfelden, welche die drei Punkte nachhause nehmen konnten.

Schenkenfelden springt einen Platz

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken der Union Eidenberg/Geng. Auf heimischem Rasen schnitt die Heimmannschaft jedenfalls ziemlich schwach ab (4-6-8). Das Team aus Eidenberg/Geng findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die Union Eidenberg/Geng verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen.

Die Sportunion Schenkenfelden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diesen Sieg sprang Sportunion Schenkenfelden auf den zehnten Rang und befindet sich dort aktuell mit einem 34:41-Torverhältnis und dieser Bilanz: fünf Siege, sieben Remis und acht Niederlagen.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert Union Eidenberg/Geng bei der Steinprofis Oepping, die Sportunion Schenkenfelden empfängt zeitgleich die Union Oberneukirchen.

1. Klasse Nord: Union Eidenberg/Geng – Sportunion Schenkenfelden, 0:1 (0:0)

50 Stefan Weissenboeck 0:1