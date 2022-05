Krise hält an: Gramastetten seit fünf Spielen sieglos

Details Sonntag, 08. Mai 2022 19:50

Bei der Union Hehenberger Bau Peilstein gab es für SV Gramastetten nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel vor 110 Zuschauern mit 0:3. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Peilstein den maximalen Ertrag. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der SV Gramastetten hatte einen klaren 7:0-Sieg gefeiert.

Für den Führungstreffer der Union Hehenberger Bau Peilstein zeichnete Rudolf Wiesinger verantwortlich (19.). Noch in derselben Halbzeit nutzte David Fuchs die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für die Mannschaft aus Peilstein ging es in die Halbzeitpause. Wiesinger schraubte das Ergebnis in der 69. Minute mit dem 3:0 für Peilstein in die Höhe, es war bereits sein zweiter Tagestreffer. Letztlich fuhr die Union Hehenberger Bau Peilstein einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Vierter gegen Fünfter

Das Team aus Peilstein steht nach diesem Sieg weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz, mit folgender Bilanz: zehn Siege, drei Remis und acht Niederlagen, 25:33-Torverhältnis und 33 Punkte.

SV Gramastetten rangiert nach wie vor auf dem fünften Rang und steht dort nun mit dieser Bilanz: acht Siege, fünf Remis und acht Niederlagen, 50:39-Torverhältnis bei 29 Punkten.

Während die Union Hehenberger Bau Peilstein am kommenden Sonntag die Sportunion Kollerschlag empfängt, bekommt es SV Gramastetten am selben Tag mit der Sareno Union Klaffer zu tun.

1. Klasse Nord: Union Hehenberger Bau Peilstein – SV Gramastetten, 3:0 (2:0)

69 Rudolf Wiesinger 3:0

35 David Fuchs 2:0

19 Rudolf Wiesinger 1:0