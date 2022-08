SV Gramastetten weist Absteiger in die Schranken

Details Samstag, 13. August 2022 13:02

Zum Saisonauftakt der 1. Klasse Nord empfing der SV Gramastetten den SV Hellmonsödt. Während die Mannen von Trainer Gerhard Meindl in der letzten Spielzeit als Siebenter sich im Niemandsland der Tabelle bewegten, kamen die Hellmonsödter einen Stock höher nur als Letzter ins Ziel und mussten sich aus der Bezirksliga verabschieden. Nachdem der SVG im Vorjahr unter den Erwartungen geblieben war, starteten die Hausherren am Freitagabend mit einem 2:0-Sieg erfolgreich in die neue Saison. Beim Absteiger hingegen geht die Talfahrt - nach elf Pleiten im Frühjahr - ungebremst weiter.

Nach Lattenkracher bringt Neuerwerbung Meindl-Elf auf die Siegerstraße

Die Heimischen fanden im Rodltalstadion gut ins Spiel und waren in Halbzeit eins das klar bessere Team. Die Gramastettener wussten spielerisch zu gefallen und drängten auf die Führung. Nach rund 20 Minuten hatten die Fans den Torschrei schon auf den Lippen, nach einem Distanzschuss von Rohullah Sharifi krachte der Ball aber ans Lattenkreuz. Wenige Minuten später hatte die Neuerwerbung aus Ottensheim mehr Glück, als Sharifi aus 20 Metern abzog und die Kugel flach im Eck versenkte. Nach dem Führungstreffer ließ die Meindl-Elf nicht locker und setzte nach. Nach rund einer halben Stunde brandete im Stadion erneut Jubel auf. Stefan Bauer verlagerte das Spiel mit einem weiten Ball auf die rechte Seite, Philipp Kastner nahm das Leder an, marschierte in die Mitte, zog mit dem schwächeren linken Fuß ab und fixierte den 2:0-Halbzeitstand.

Hausherren lassen in Durchgang zwei nichts anbrennen

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Mayr waren die Gäste wesentlich präsenter als in Halbzeit eins und nun gut im Spiel. Die Partie verlief im zweiten Durchgang über weite Strecken ausgeglichen, wenngleich der SVG das Geschehen zumeist kontrollierte. Die Gästeelf von Coach Daniel Matischek war um den Anschlusstreffer bemüht, agierte aber auch den zweiten 45 Minuten nicht wirklich zwingend. Die Meindl-Elf behauptete die klare Führung und hatte kurz vor Schluss die Chance auf einen höheren Sieg, alleine vor dem SVH-Gehäuse setzte Marcel Peherstorfer die Kugel aber knapp daneben. Somit blieb es beim 2:0, starteten die Hausherren erfolgreich in die neue Saison.

Lukas Steidl, Sportlicher Leiter SV Gramastetten:

"In der ersten Halbzeit hat unsere Mannschaft eine starke Performance abgeliefert, nach der Pause war die Leistung solide. Wir konnten einen verdienten Sieg feiern und freuen uns über den geglückten Saisonstart. Auch wenn es nur das erste Spiel war, können wir auf diese Leistung aufbauen".