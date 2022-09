Meindl-Elf feiert in Peilstein ersten Auswärtssieg seit 22. Mai

Details Samstag, 24. September 2022 13:33

Zum Auftakt des siebenten Spieltages der 1. Klasse Nord kreuzten die Union Hehenberger Bau Peilstein und der SV Gramastetten die Klingen. Obwohl die Union in den letzten beiden Partien jeweils ein Unentschieden erreichte, kommt die Zach-Elf in dieser Saison bislang nicht vom Fleck und ist in der gefährlichen Zone präsent. Die ungemein heimstarken Gramastettener sind auf eigener Anlage schwer zu biegen, in der Fremde haben die Mannen von Coach Gerhard Meindl jedoch seit geraumer Zeit mit einer Durststrecke zu kämpfen. Am Freitagabend konnte der SVG den Fluch bannen und mit einem hauchdünnen 1:0-Erfolg den ersten Auswärtssieg seit 22. Mai feiern. Die Peilsteiner hingegen schweben nach der bereits vierten Saisonpleite weiterhin in akuter Abstiegsgefahr.

Huemer bringt Gäste in Front

Vor rund 250 Besuchern fanden die Gäste gut ins Spiel und nahmen sofort das Heft in die Hand. Die Meindl-Elf kam in der Anfangsphase zu guten Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Während Philipp Kastner und Armin Huemer in aussichtsreicher Position das Union-Gehäuse verfehlten, knallte Philipp Katzmaier die Kugel über die Latte. Nach einer Viertelstunde hatte der SVG die Nase dann aber doch vorne, als Tobias Höglinger sich auf der linken Seite durchsetzte und den Ball in den Rückraum spielte, Huemer nahm das Spielgerät an und versenkte das Leder mit dem zweiten Kontakt im langen Eck. Mit der Führung im Rücken blieben die Gäste am Drücker, die Meindl-Elf spielte die Angriffe aber nicht konsequent zu Ende und traf im letzten Drittel des Öfteren falsche Entscheidungen. Die Union fand eine große Ausgleichschance vor, als die Zach-Elf nach einem abgefangenen Querpass der Gäste schnell umschaltete, David Fuchs aber nur die Stange traf.

Starke Hausherren laufen Rückstand vergeblich hinterher

Nach dem Wiederanpfiff des souveränen Schiedsrichter Ullmann bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Während die Meindl-Elf in Halbzeit zwei den Faden verlor, wurde die Union zusehends stärker und war in der Fischer Arena um den Ausgleich bemüht. Die Peilsteiner spielten gut nach vorne, taten sich aber schwer, klare Chancen zu kreieren. Nach rund 80 Minuten hatten die Hausherren den Ausgleich vor Augen, ein gefährlicher Distanzschuss strich aber am Pfosten vorbei. In der Schlussphase wussten die Gäste die Räume zu nutzen und fuhren den einen oder anderen Konter. In Minute 92 hätte Huemer den Sack endgültig zumachen können, Union-Schlussmann Martin Bartizal machte eine Chance des SVG-Torjägers aber im Nachfassen zunichte. Kurz danach war Schluss und der erste Gramastettener Auswärtssieg seit vier Monaten amtlich.

Gerhard Meindl, Trainer SV Gramastetten:

"Auch wenn die Leistung nach der Pause bescheiden war, konnten wir aufgrund der starken Performance in der ersten Halbzeit einen verdienten Sieg feiern, haben uns durch die mangelnde Chancenverwerteung das Leben aber selbst schwer gemacht. Endlich konnten wir auch in der Fremde wieder einen Dreier einfahren und mit dem vierten Saisonsieg den Platz im Vorderfeld der Tabelle festigen".