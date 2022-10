Torlose Punkteteilung in Peilstein

Details Samstag, 08. Oktober 2022 13:33

Zum Auftakt des neunten Spieltages der 1. Klasse Nord stand das Kräftemessen zwischen der Union Hehenberger Bau Peilstein und der Union Ulrichsberg auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenzwölften und dem Zehntplatzierten trafen zwei Teams aus der unteren Tabellenregion aufeinander, demnach ging es in der Fischer Arena um wichtige Punkte. Nach zwei Pleiten am Stück wollte die Heimelf von Trainer Herbert Zach wieder in die Spur finden, die Peilsteiner mussten sich am Freitagabend jedoch mit einer Nullnummer begnügen, ergatterten in den letzten sechs sieglosen Runden nur drei Punkte und warten zudem seit bereits 296 Minuten vergeblich auf einen Treffer. Sechs Tage nach einem Sieg in Gramastetten konnten die Gäste in der Tabelle erneut anschreiben.

Spiel auf mäßigem Niveau

Vor knapp 150 Besuchern fanden die Heimischen in der Anfangsphase eine gute Chance vor, nach einer Ecke, einem Gestochere und einem Schuss, konnte Ulrichsbergs David Gattringer den Ball aber vor der Line klären. In der Folge bekamen die Zuschauer ein Spiel auf einem äußerst mäßigen Niveau zu sehen. Beide Mannschaften waren zwar bemüht, hatten aber mit dem tiefen Boden zu kämpfen und produzierten zahlreiche Fehlpässe. Kurz vor der Pause tauchte die Gästeelf von Coach Heinz Schinkinger zwei Mal gefährlich vor dem Peilsteiner Gehäuse auf, Kopfbälle von Kevin Pfoser und Josef Sevcik strichen aber knapp am Tor vorbei.

Gahleitner vergibt Ulrichsberger Matchball

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wenigwieser bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen, wurde das Match auch nach dem Seitenwechsel nicht besser. Beide Teams spielten aus einer gesicherten Abwehr nach vorne, agierten über weite Strecken jedoch ideenlos und waren in der Offensive zumeist harmlos. In Minuten 88 hatten die Ulrichsberger den zweiten Sieg binnen Wochenfrist vor Augen, als der kurz zuvor eingewechselte Tobias Gahleitner aus 18 Metern abzog, der Schuss des 27-jährigen Eigengewächses wurde aber eine Beute von Peilstein-Schlussmann Martin Bartizal. Wenig später ertönte der Schlusspfiff, wurden nach 90 ereignisamen Minuten torlos die Punkte geteilt.

Markus Cecho, Sportlicher Leiter Union Ulrichsberg:

"Ein schwaches Spiel endete in Summe mit einem gerechten Unentschieden. Auch wenn ein Sieg möglich gewesen wäre, können wir mit dem einen Punkt gut leben, zumal wir einen Konkurrenten in Schach halten konnten. Zudem ist zum zweiten Mal in Folge hinten die Null gestanden".