Divis-Doppelpack beschert Union Altenfelden fünften Auswärtssieg

Details Sonntag, 26. März 2023 14:08

In der 15. Runde de 1. Klasse Nord kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Neustift/Oberkappel und der Union Truckcenter Altenfelden. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenneunten waren die Hausherren leicht zu favorisieren, zumal die Popa-Elf im Hinspiel einen 2:0-Auswärtssieg feiern konnte. Doch am Samstagnachmittag drehten die in der Fremde bärenstarken Mannen von Coach Gerhard Gahleitner den Spieß um, behielten mit dem selben Ergebnis die Oberhand und fuhren im siebenten Auswärtsspiel den bereits fünften "Dreier" ein. Die Neustifter hingegen gingen eine Woche nach einer Niederlage in St. Martin auch im zweiten Rückrundenspiel leer aus.

Rassige, aber torlose 45 Minuten

Im Sportzentrum entwickelte sich von Beginn an ein flottes Match. Die Zuschauer bekamen ein Duell auf Augenhöhe und demnach ein ausgeglichnes Spiel zu sehen. Beide Mannschaften gingen beherzt ans Werk und lieferten sich bei strömendem Regen und tiefem Boden einen intensiven, aber stets fairen Fight. Es ging munter hin und her mit Chancen auf beiden Seiten, den Weg ins Tor wollte der Ball zunächst aber nicht finden. Einem rassigen Match mit intensiven Zweikämpfen und etlichen Einschussgelegenheiten fehlten in Halbzeit eins nur die Tore, weshalb es nach 45 Minuten mit 0:0 in die Pause ging.

Divis schnürt Doppelpack und bringt Gahleitner-Elf auf die Siegerstraße

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kraml zappelte das Leder in den Maschen, als Roman Divis einen Stanglpass von Dominik Rammerstorfer verwertete und die Gäste in Front brachte. Der Führungstreffer gab der Gahleitner-Elf die nötige Sicherheit, wenngleich sich die Teams auch im zweiten Durchgang mit offenem Visier begegneten. In Minute 63 stand Altenfeldens Legionär aus Tschechien erneut im Mittelpunkt. Nach einem Getümmel versenkte der 30-jährige Divis die Kugel aus kurzer Distanz und sorgte für die Vorentscheidung. Doch die Hausherren steckten nicht auf, spielten weiterhin munter nach vorne und kreierten einige hochkarätige Chancen, der exzellente Gästegoalie Manuel Kneidinger war an diesem Tag aber nicht zu bezwingen und hielt mit starken Paraden die Null fest. Das rassige Match stand auf einem hohen Niveau und blieb bis zum Schluss spannend. Da auch die Gäste die eine oder andere Möglichkeit nicht nutzen konnten, blieb es beim 0:2.

Jakob Hetzendorfer, Sportlicher Leiter Union Altenfelden:

"Bei schwierigen äußeren Bedingungen war es ein tolles Match, das auch ein anderes Ende hätte nehmen können. Dennoch war unser Sieg nicht unverdient, wenngleich auch die Neustifter zahlreiche Chancen vorgefunden haben. Auch wenn unsere Auswärtsstärke nicht wirklich zu erklären ist, freuen wir uns über diesen Dreier und konnten mit einem gelungenen Rückrundenstart einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt setzen".

