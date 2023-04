SV Haslach mühte sich gegen wackere Ulrichsberger zum Sieg

Details Montag, 03. April 2023 14:12

In der 16. Runde der 1. Klasse Nord kreuzten unter anderem der SV Haslach und die Union Ulrichsberg die Klingen. Während die Haslacher an der Spitze der Tabelle stehen, sind die Gäste aus Ulrichsberg im unteren Drittel der Tabelle, platzierungsmäßig knapp außerhalb der Abstiegszone, zu verorten. Dementsprechend sollte auch die Herangehensweise in diesem Spiel vorgezeichnet sein, während die Haslacher das Spiel zu machen hatten, verlegten sich die Gäste geschickt auf Konter. Diese Taktik wäre beinahe auch aufgegangen.

Haslach lief stets einem Rückstand hinterher

Auf schwierigem Geläuf – auch im oberen Mühlviertel regnete es heftig – versuchte der SV Haslach bestmöglich, sein Spiel aufzuziehen. Den Gästen spielten die schwierigen Bedingungen wohl in die Karten, die Ulrichsberger waren primär darauf bedacht, die Heimelf weit weg vom eigenen Tor zu halten.

Wenn gut eingestellte Ulrichsberger Nadelstiche setzten, dann aus Standards. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war nach einer guten Viertelstunde Tobias Königseder zur Stelle, der die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Haslach blieb konzentriert und reagierte mit wütenden Angriffen. Keine zehn Minuten nachdem man im Rückstand geraten war traf Paul Schiffbänker nach einer Einzelleistung mit viel Willen zum 1:1.

Ulrichsberg am Ende nicht belohnt

Die Ulrichsberger hatten aber auch darauf eine Antwort. Zehn Minuten nach Wiederbeginn schweißte Tobias Gahleitner einen Freistoß ins Tor der Haslacher. Die Hausherren nahmen in der Folge aber den Fehdehandschuh auf und erzeugten weiter Druck. An einem Tag, an welchem spielerische Attribute nicht primär gefragt waren, zeigte die Mannschaft von der Tabellenspitze eine enorme Willensstärke, man biss sich rein und wurde in der 70. Minute mit dem Ausgleich zum 2:2 belohnt, Maximilian Hinterhölzl war per Kopf zur Stelle. Der Siegtreffer glückte den Haslachern schließlich fünf Minuten vor Spielende, als Julian Friedl abstaubte. Ulrichsberg konnte in der kurzen Zeit schließlich nicht mehr entscheidend zurückkommen, sodass am Ende die Haslacher über einen wichtigen Dreier jubeln durften.

David Aichberger, sportlicher Leiter SV Haslach:

„Ulrichsberg hat sich im Endeffekt auf das Verteidigen und Kontern konzentriert, sie sind sehr, sehr tief gestanden, daher war es für uns extrem schwer. Auch war der Platz sehr uneben, hat kein schönes Fußballspiel zugelassen. Ulrichsberg hat immer wieder Nadelstiche speziell aus Standards gesetzt, wir sind immer einem Rückstand hinterher gelaufen. Je länger das Spiel dauert, desto stärker wurde auch unser Druck, wir konnten es drehen. Es war definitiv ein glücklicher Sieg, bei dem wir mit der spielerischen Leistung nicht zufrieden sind, aber unter dem Strich haben wir drei Punkte geholt.“

Fotos: Reinhold Prem

