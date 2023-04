Gumpenberger-Dreierpack! Union Neustift/Oberkappel knackt nach 550 Minuten Hellmonsödter Torsperre

Details Sonntag, 09. April 2023 16:43

In der 1. Klasse Nord stand am 17. Spieltag das Kräftemessen zwischen der Union Neustift/Oberkappel und dem SV Hellmonsödt auf dem Programm. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellendritten. Während die Union in den beiden bisherigen Rückrundenspielen leer ausgegangen war, reiste der SVH nach sechs Siegen in Serie mit breiter Brust ins Sportzentrum. Nach einer Nullnummer im Hinspiel bekamen die Zuschauer am Karsamstag fünf Tore serviert. Die Mannen von Trainer Eduard Popa fanden gegen den Favoriten mit einem 3:2-Erfolg zurück in die Spur und konnte in der Frühjahrs-Tabelle anschreiben. Die beeindruckende Hellmonsödter Siegesserie fand hingegen ein jähes Ende, musste die Matischek-Elf nach der fünften Saisonniederlage die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Gumpenberger trifft doppelt und knackt Hellmonsödter Torsperre

Rund 150 Besucher bekamen von Beginn an ein rassiges Match zu sehen, begegneten sich die Teams mit offenem Visier. Nachdem die Grün-Weißen in der Anfangsphase ein, zwei Chancen nicht nutzen konnten, schlug die Popa-Elf in Minute sieben eiskalt zu. Nach einem Fehlpass der Gäste tauchte Ralph Gumpenberger alleine vor dem SVH-Gehäuse auf, umkurvte Keeper Dominik Seyr, der nach insgesamt 550 Minuten ohne Gegentor erstmals wieder hinter sich greifen musste, und stellte auf 1:0. Danach blieb die Partie ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Nach 20 Minuten schlug es im Hellmonsödter Kasten erneut ein - wieder war es Gumpenberger, der an der Strafraumgrenze abzog, beim strammen Schuss des Neustifter Eigengewächses fand der Ball via Unterkante der Querlatte den Weg ins Tor.

Balihodzic bringt Gäste zurück ins Spiel

Kurz danach hatten die heimischen Fans den Torschrei abermals auf den Lippen, alleine vor Goalie Seyr scheiterte Patrick Fenzl jedoch an Hellmonsödts Nummer eins. In Minute 35 war der Tabellendritte zurück im Spiel, als Haris Balihodzic nach einer kurz abgespielten Ecke eine Flanke einnickte. In der Schlussphase der ersten Halbzeit hatten die Gäste den Ausgleich vor Augen, doch Union-Schlussmann Vit Pesula machte zwei dicke Hellmonsödter Chancen zunichte und hielt die 2:1-Führung der Popa-Elf fest.

"Man of the Match" trifft zur Vorentscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Pusch bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen, begegneten sich die Teams auch in Durchgang zwei über weite Strecken auf Augenhöhe. Die Gästeelf von Coach Daniel Matischek führte spielerisch eine feine Klinge, die Neustifter stützten sich jedoch auf eine kompakte Hintermannschaft und ließen nicht allzu viel zu. Nach 70 Minuten erzwang der "Man of the Match" die Vorentscheidung. Nach einem Angriff über die rechte Seite spielte Fenzl den Ball in den Rückraum, Gumpenberger schloss diese Aktion trocken ab und durfte sich zum dritten Mal an diesem Tag als Torschütze feiern lassen. Am Beginn der Schlussviertelstunde wurde das Match aber wieder heiß. Nach einem langen Ball von Thomas Oyrer beging Fenzl im Union-Strafraum ein Foul - Torwart Seyr eilte nach vorne und verwandelte den fälligen Elfmeter. Auch wenn die Gäste um den Ausgleich bemüht waren, kontrollierte die Popa-Elf in den Schlussminuten das Spiel und brachte die knappe Führung ins Ziel.

Eduard Popa, Trainer Union Neustift/Oberkappel:

"Es war ein ausgeglichenes und vor allem in der ersten Halbzeit ein für die Zuschauer überaus interessantes und rassiges Match. Auch wenn es bis zum Schluss eng und spannend war, hatten wir in Summe die besseren Chancen und haben deshalb nicht unverdient gewonnen. Nach den beiden Niederlagen ist der erste Sieg im Frühjahr für den Kopf ungemein wichtig".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei