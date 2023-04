4:0! Union Klaffer verzückt beim SV Gramastetten

Details Dienstag, 11. April 2023 15:49

In der 17. Runde der 1. Klasse Nord bekam es der SV Gramastetten vor heimischem Publikum mit der Union Klaffer zu tun. Beide Mannschaften waren vor dem Spiel zwar im hinteren Mittelfeld der Tabelle zu verorten, den Abstiegskampf beobachteten beide bis dato jedoch lediglich aus der Ferne. Eine der beiden Mannschaften sollte an diesem Ostermontag einen richtig guten Tag erwischen und den Gegner in der Höhe durchaus überraschend klar in die Schranken weisen.

Klaffer legte los wie die Feuerwehr

Nach der recht dürftigen Leistung gegen Eidenberg war die Union Klaffer von Beginn an mit absolutem Fokus auf dem Platz. Man ließ dem Gegner keinen Zentimeter zu viel Platz, probierte im Gegenteil, früh das eigene Spiel aufzuziehen. Diese Bemühungen wurden gleich nach wenigen Sekunden mit dem 1:0-Führungstreffer für die Gäste belohnt. Nach einer schönen, von hinten herausgespielten Kombination gelangte das Leder zu Markus Wittner, der selbiges per Seitfallzieher in die Gramastettner Maschen schweißte.

Der SV Gramastetten machte in der Folge etwas auf, was Klaffer wiederum geschickt für Konter nutzte. Nach einem solchen schnellen Gegenstoß lief Stefan Sonnleitner allein auf das Tor der Heimischen zu, um eiskalt auf 0:2 zu erhöhen.

Gramastetten kam nach hartem Elfer nicht mehr richtig rein

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Gäste so gut wie keine Torchancen der Heimelf zu. Zur Stundenmarke bekam die Elf von Trainer Christian Eckerstorfer schließlich einen äußerst harten, tendenziell wohl nicht zu gebenden Strafstoß zugesprochen. Markus Wittner trat an und verwertete zum 0:3. In der Folge bekamen die Zuschauer auf tiefem Geläuf kein sonderlich attraktives Spiel mehr geboten, zu sehr mussten die Teams den witterungsbedingt schwierigen Verhältnissen Tribut zollen. Einen Treffer sollte man dennoch noch beobachten können. Lukas Zimmerbauer verwertete einen schönen Spielzug zum in der Klarheit doch etwas überraschenden 0:4-Endstand.

Christian Eckerstorfer, Trainer Union Klaffer:

„Wir hatten letzte Woche kein Spiel, daher war noch das Match gegen Eidenberg in unseren Köpfen. Da waren wir richtig schlecht, so sind wir gestern extrem motiviert in die Partie reingegangen und gleich mit der ersten wunderschönen Aktion in Führung gegangen. Wir haben sie einfach gar nicht ins Spiel kommen lassen, vorne gut gepresst und aus einem Konter das 0:2 erzielt. Nach dem 0:3 waren die Kräfte, glaube ich, auf beiden Seiten etwas im Schwinden, zumal wir auf einem schwer zu bespielenden, tiefen Platz gespielt haben. 4:0 in Gramastetten zu gewinnen, ist nicht schlecht, ich war ein wenig überrascht.“

