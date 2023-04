Sportunion Kollerschlag krallt sich in Kellerderby "Big Points"

Details Sonntag, 16. April 2023 18:59

In der 18. Runde der 1. Klasse Nord empfing die Sportunion Kollerschlag die Union Aviva Waldmark St. Stefan zum Kellerderby. Im Duell zwischen dem Vorletzten und dem Schlusslicht der Tabelle ging es am Sonntagnachmittag um "Big Points". Nach einem 2:1-Auswärtserfolg im Hinspiel setzten sich die Kollerschlager auch in der brightly Arena mit 4:2 durch und wahrten mit dem dritten Heimsieg die Chance auf den Klassenerhalt. Die Mannen von Neo-Trainer Franz Schaubmaier hingegen sind nach der siebenten Niederlage im neunten Auswärtsspiel weiterhin in Besitz der "Roten Laterne".

Hausherren mit Start nach Maß

Vor rund 150 Besuchern verzeichneten die Mannen von Trainer Martin Löffler, der in den letzten fünf Hinrundenspielen die Verantwortung getragen und nach dem jähen Ende der kurzen Amtszeit von Michael Kiesenebner wieder das Zepter übernommen hat, einen Start nach Maß. Nur fünf Minuten waren gespielt, als Lukas Saxinger aus halbrechter Position abzog und den Ball ins kurze Kreuzeck knallte. Auch wenn der tiefe und rutschige Boden große Probleme bereitete, erarbeiteten sich die Hausherren mit der Führung im Rücken ein Übergewicht und schlugen nach 35 Minuten erneut zu - nach einer Balleroberung von Michael Stöger war es abermals Kapitän Saxinger, der auf 2:0 stellte. Doch im Gegenzug war die Schaubmaier-Elf zurück im Spiel, als Kapitän Michael Mayr eine Flanke zum 2:1-Halbzeitstand einnickte.

Slapstick-Tor bringt Löffler-Elf auf die Siegerstraße

Die Gäste hatten sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Pusch war die Messe praktisch gelesen. Nach einem Rückpass von Andreas Prieschl schlug Gästegoalie Sandro Hartl über den Ball - 3:1. 60 Sekunden später musste der Keeper abermals hinter sich greifen, als Philipp Eder das Spielgerät aus halblinker Position ins lange Eck schlenzte. Trotz des klaren Rückstandes steckte die Schaubmaier-Elf nicht auf und hatte kurz danach die Chance auf den zweiten Treffer - nach einem Foul von Manuel Ecker partierte Kollerschlag-Schlussmann Tim Löffler jedoch den daraus resultierenden Strafstoß. Drei Minuten später musste sich der erst 18-jährige Torwart dann aber doch geschlagen geben, als Michael Mayr zum zweiten Mal an diesem Tag mit einem Kopfball erfolgreich war.

Lorenz sieht Rot

Die Gäste machte in der Folge ordentlich Dampf, drängten auf den Anschlusstreffer und kamen auch zur einen oder anderen Chance, konnte diese aber nicht nutzen. In den Schlussminuten fuhr die Löffler-Elf einige Konter, spielte die Gegenstöße aber nicht konsequent zu Ende. Bei der besten Chance der Hausherren scheiterte der eingewechselte Markus Friedl an Goalie Hartl. Die Union Kollerschlag hatte den vierten Saisonsieg in der Tasche, musste das Match aber zu zehnt beenden. Auf dem rutschigen Boden beging Felix Lorenz ein unglückliches, aber grobes Foul und wurde für dieses Vergehen mit Rot vom Platz gestellt.

Philipp Ringenberger, Obmann Sportunion Kollerschlag:

"Auch wenn die Gäse über eine brandgefährliche Offensive verfügen und ein starker Gegner waren, war der Sieg hochverdient. Mit diesem ungemein wichtigen Dreier haben wir ein kräftiges Lebenszeichen gegeben, sind im Kampf um den Klassenerhalt wieder mittendrin und voll dabei und vom rettenden Ufer nicht mehr allzu weit entfernt".

