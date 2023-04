Traumtor sicherte Union Altenfelden Punktgewinn beim SV Lichtenberg

Details Montag, 17. April 2023 10:53

Der 18. Spieltag der 1. Klasse Nord konnte unter anderem mit der Begegnung zwischen dem SV Lichtenberg und der Union Altenfelden aufwarten. Auch wenn die Hausherren aus Lichtenberg im bisherigen Saisonverlauf sechs Punkte mehr sammeln konnten als die Altenfeldener, konnte man im Vorfeld der Partie keinen klaren Favoriten ausmachen, zumal beide Teams im oberen Mittelfeld der Tabelle mitmischen. Der SV Lichtenberg hatte als Heimelf über 90 Minuten gesehen mehr vom Spiel, konnte selbiges letztlich aber nicht für sich entscheiden.

Lichtenberg startete mit mehreren Topchancen, keine verwertet

In Lichtenberg, wo trotz der Regenfälle der vergangenen Tage gespielt werden konnte, entwickelte sich von Beginn an ein munteres Spiel mit einem klaren Chancenplus für die Gastgeber. So spielte nach wenigen Minuten Alexander Obermühlner auf Alexander Riese, der jedoch den Torhüter der Gäste anschoss. Wenig später spielte Riese auf Obermühlner, der jedoch nicht an den Ball kam, selbigen nur noch Richtung gegnerisches Tor spitzeln konnte.

In einer ähnlichen Tonart ging es weiter – Lichtenbergs Florian Schatzl flankte auf Bruder Michael Schatzl, dessen Abschluss jedoch neben dem Tor landete, auch donnerte Leitner einen Ball aus vielversprechender Position über das Tor.

Altenfelden kommt durch "Tor des Jahres" noch zum Ausgleich

In der zweiten Hälfte hatte Lichtenberg gegen defensiv gut eingestellte Altenfeldener weitere Möglichkeiten, unter anderem traf Mayr die Stange. Einmal konnte man den Ball aber auch im Tor unterbringen. Nach einem Pass in den Strafraum spielte Lukas Lauda sowohl einen Verteidiger als auch den Torwart aus, um zum 1:0 einzuschieben.

Altenfelden reagierte, kam nun stärker auf, wenngleich man mit der Vielzahl an Chancen, welche die Heimischen vorfanden, nicht mithalten konnte. In der 77. Minute passte jedoch alles zusammen. Nach einem halbhohen Zuspiel von der Seite nahm Roman Divis per Volley Maß, der Ball flog schnurstracks in die Ecke – ein Treffer Marke Tor des Jahres, der für die Gäste letztlich einen Punkt wert war, das Defensivkonzept ging letztlich aus Sicht der Altenfeldener voll auf.

Daniel Walchshofer, sportlicher Leiter SV Lichtenberg:

„Wir hatten gleich in den ersten 20 Minuten drei hundertprozentige Torchancen, haben diese jedoch nicht untergebracht. Auch haben wir eigentlich ganz gut gespielt, hinten nicht viel zugelassen. Altenfelden hat gut verteidigt, auch war ihr Torhüter war an diesem Tag der beste Mann am Feld. Am Ende spielst du 1:1, wo du auch 4:1 gewinnen hättest können. Das Tor der Gäste war wirklich ein schön herausgespieltes und erzieltes Tor.“

