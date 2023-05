Union St. Martin/M. 1b feiert Arbeitssieg gegen starke Klaffegger und zieht (vorerst) mit Tabellenführer gleich

Details Samstag, 06. Mai 2023 17:26

In der 21. Runde der 1. Klasse Nord kreuzten die Sportunion Strasser Steine St. Martin/M. 1b und die Sareno Union Klaffer die Klingen. Auch wenn die Klaffegger drei der fünf bisherigen Rückrundenspiele gewinnen konnten, waren die Hausherren im Duell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellensiebenten zu favorisieren. Zwei Wochen nach der bislang einzigen Saisonniederlage (1:2 gegen Ligaprimus Haslach) wurden die Mannen von Erfolgstrainer Wilhelm Krennmayr ihrer Favoritenrolle mit einem 2:0-Erfolg gerecht und zogen mit dem achten Heimsieg mit dem Tabellenführer nach Punkten gleich. Die Gäste hingegen gingen in ihrem vorerst drittletzten Auswärtsspiel als eigenständiger Verein - gemeinsam mit der Union Ulrichsberg bilden die Kicker aus Klaffer in der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft - leer aus und mussten sich nach einer knappen 2:3-Niederlage im Hinspiel der zweiten Mannschaft des OÖ-Ligisten auch am Samstagnachmittag geschlagen geben.

Favorit mit früher Führung - Gäste können Chancen nicht verwerten

Im Aubachstadion entwickelte sich von Beginn an eine überaus interessante Partie, hielt die Gästeelf von Coach Christian Eckerstorfer entschlossen dagegen und begegnete dem Aufstiegsaspiranten mit offenem Visier. Aber schon in der Anfangsphase hatte der Favorit die Nase vorne, als die Hausherren sich auf der linken Seite sehenswert nach vorne kombinierten und Jonas Krennmayr, jüngster Sohn des Trainers, einen Stanglpass konsequent verwertete. Davon ließen sich die Klaffegger aber nicht entmutigen, kämpften beherzt und starteten immer wieder gefährliche Angriffe. Fünf Minuten nach dem Gegentreffer klopfte die Eckerstorfer-Elf erstmals an, nach einem Fehler von St. Martin-Schlussmann Thomas Feyrer, der ansonsten eine bärenstarke Performance ablieferte, schoss Lukas Wimmer aus kurzer Distanz aber einen Verteidiger an. Klaffers Angreifer fand in der Folge zwei weitere Top-Chancen vor, Goalie Feyrer machte diese aber jeweils mit einer starken Fußabwehr zunichte. Der Favorit wusste spielerisch durchaus zu gefallen, klare Chancen konnte die Krennmayr-Elf in Halbzeit eins aber keine kreieren. Somit blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung der Hausherren.

Entscheidung in Minute 70

Der zweite Durchgang begann mit einer Doppelchance für die Heimischen. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Habichler waren drei Minuten gespielt, als Thomas Rechberger an der Strafraumgrenze abzog und der Ball an die Stange klatschte, beim zweiten Versuch scheiterte Richard Mayr an Gästegoalie Christoph Kasper. Mit zunehmender Spieldauer musste die Eckerstorfer-Elf dem hohen Aufwand Tribut zollen, bekamen die Hausherren das Geschehen nun unter Kontrolle. Nach 70 Minuten stellte der Tabellenzweite die Weichen endgültig auf Sieg, als Dominik Lanzerstorfer auf der linken Seite einen Freistoß ausführte, den Ball weit in den Strafraum schlug und Gregor Rechberger auf 2:0 stellte. In der restlichen Spielzeit verwaltete die Krennmayr-Elf das Ergebnis und geriet nur einmal in Gefahr. Da Torwart Feyrer einen Freistoß parierte, blieb es beim 2:0.

Matthias Reisinger, Vorstandsmitglied Sportunion St. Martin/M.:

"Wir konnten einen Arbeitssieg feiern und den angestrebten Dreier einfahren. Die Klaffegger haben sich jedoch ausgezeichnet präsentiert und unserer Mannschaft über weite Strecken einen offenen Schlagabtausch geliefert. Ohne die Leistung der Gäste schmälern zu wollen, haben wir aktuell mit Personalproblemen zu kämpfen".

