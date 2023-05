Schützenfest in Ulrichsberg! Nach 0:2-Rückstand feiert SV Gramastetten dank Sharifi-Viererpack 6:3-Sieg

Details Montag, 08. Mai 2023 10:32

Am 21. Spieltag der 1. Klasse Nord kreuzten die Union Ulrichsberg und der SV Gramastetten die Klingen. Im Duell zwischen dem Tabellenzwölften und dem Neuntplatzierten war die Gästeelf von Trainer Gerhard Meindl um einen Punktezuwachs bemüht, um den Klassenerhalt mehr oder weniger in trockene Tücher zu bringen. Die Union hingegen richtet den Fokus bereits auf die nächste Saison, in der die Ulrichsberger mit den Kickern aus Klaffer eine Spielgemeinschaft bilden. Nach einem 2:0-Auswärtserfolg im Hinspiel lagen die Hausherren zur Pause mit dem gleichen Ergebnis voran und liebäugelten bereits mit dem ersten "Dreier" seit 16. Oktober 2022. Doch nach Wiederbeginn drehte ein junger Afghane mit einem lupenreinen Hattrick das Spiel im Alleingang. Am Ende behielt der SVG mit 6:3 die Oberhand und kletterte mit dem zweiten Sieg in Folge in die obere Hälfte der Tabelle. Die Schinkinger-Elf hingegen übernahm nach der siebenten Pleite in den letzten zehn Partien die "Roten Laterne".

Ruhende Bälle bescheren Hausherren 2:0-Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Erlinger bekamen die Zuschauer zwei verunsicherte Mannschaften und zunächst einen "lauen Sommerkick" zu sehen. Auf beiden Seiten war wenig los, hüben wie drüben waren auch keine Chancen zu erkennen. Doch dank ruhenden Bällen gerieten die Heimischen vermeintlich auf die Siegerstraße. Nach einer Viertelstunde versenkte Michal Stepanek, neuer Legionär aus Tschechien, einen Freistoß aus 20 Metern. In Minute 45 beging SVG-Kapitän Manuel Ranninger im Gäste-Strafraum ein Foul - erneut übernahm Stepanek die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:0-Pausenstand.

Sharifi binnen zehn Minuten mit lupenreinem Hattrick

Trotz des klaren Rückstandes und massiven Personalproblemen - Coach Meindl stehen aktuell acht Akteure nicht zur Verfügung - zeigten sich die Gramastettener nach Wiederbeginn von ihrer besten Seite. In Halbzeit zwei waren drei Minuten gespielt, als Hannes Kriechbaumer auf der rechten Seite eine Flanke schlug und Rohullah Sharifi mit dem Kopf zur Stelle war. Vier Minuten später gab der Afghane Union-Schlussmann Tim Bauer erneut das Nachsehen - der 22-Jährige zog aus 18 Metern ab und versenkte die Kugel via Innenstange im langen Eck. In Minute 58 durfte sich der "Man of the Match" zu einem lupenreinen Hattrick beglückwünschen lassen, als Sharifi, der im letzten Sommer von Ottensheim zum SVG gewechselt war, mit seinem dritten Treffer binnen zehn Minunten auf 2:3 stellte.

Meindl-Elf legt drei Tore nach - Stepanek schnürt Dreierpack

Während die Hausherren die Köpfe hängen ließen, hatte die Meindl-Elf die Siegerstraße erreicht und ließ sich davon nicht abbringen. Nach 65 Minuten trat Sharifi auch als Vorbereiter in Erscheinung, als der afghanische Angreifer das Spiel auf die rechte Seite verlagerte, Philipp Gabriel in Robben-Manier in die Mitte zog und mit links das Spielgerät im Union-Kasten unterbrachte. Fünf Minuten später war die Messe endgültig gelesen, stellte Rohullah Sharifi mit seinem vierten Tor an diesem Nachmittag auf 2:5. Kurz danach stand Stepanek wieder im Mittelpunkt, schnürte der 26-jährige Tscheche einen Dreierpack. Kurz vor dem Ende machte der SVG das halbe Dutzend voll, als Philipp Katzmaier aus halblinker Position abzog, das Leder abgelenkt wurde und zum 3:6-Endstand im Ulrichsberger Gehäuse einschlug.

Lukas Steidl, Sportlicher Leiter SV Gramastetten:

"Neun Tage nach dem Heimsieg gegen Peilstein konnten wir gegen einen weiteren Nachzügler den nächsten Dreier einfahren und stehen nach diesem Erfolg vor dem Klassenerhalt. Obwohl unser Kader aus dem letzten Loch pfeift, hat die Mannschaft tolle Moral bewiesen und das Spiel eindrucksvoll gedreht".

