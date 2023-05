Dritter Auswärtssieg am Stück! SV Lichtenberg lässt in Kollerschlag nichts anbrennen

Details Sonntag, 14. Mai 2023 12:36

In der 1. Klasse Nord stand am 22. Spieltag die Begegnung zwischen der Sportunion Kollerschlag und dem SV Lichtenberg auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Viertplatzierten ging es vor allem für die Hausherren um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Sechs Tage nach einem Sieg in Altenfelden wollten die Mannen von Coach Marttin Löffler einen "Dreier" nachlegen und auf den "Strich" klettern. Doch nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel zog die Union auch am Samstagnachmittag mit 1:3 den Kürzeren und hängt nach der sechsten Heimpleite weiterhin in der Abstiegszone fest. Die Lichtenberger hingegen konnten in der Fremde bereits den siebenten "Dreier" einfahren und kletterten nach dem dritten Auswärtssieg in Serie auf den dritten Tabellenplatz.

Starke Gäste mit früher Führung

Nach der letztwöchigen Niederlage gegen Tabellenführer Haslach ging die Gästeelf von Coach Gerhard Lindinger entschlossen und engagiert ans Werk und bestimmte in der brightly Arena von Beginn an das Geschehen. Schon in der Anfangsphase schlug der SVL aus seiner Übelegenheit Kapital, als Alexander Riese nach einem Corner von Kapitän Thomas Mayr mit dem Kopf zur Stelle war. Wenig später jubelten die Lichtenberger abermals und wähnten nach einem Mayr-Freistoß und einem Lattenpendler den Ball hinter der Linie, doch Schiedsrichter Seiser war anderer Meinung und ließ das Spiel weiterlaufen. Die Gäste starteten immer wieder Angriffe und kreierten zahlreiche Chancen, gingen mit deren Verwertung jedoch fahrlässig um. Da Maximilian Schurm und Michael Schatzl gute Möglichkeiten nicht nutzen konnten, blieb es bis zur Pause beim 0:1.

SVL-Keeper Schöffl pariert strittigen Elfmeter

Nach Wiederbeginn waren die abstiegsbedrohten Hausherren um den Ausgleich bemüht, der SVL behielt aber auch im zweiten Durchgang die Kontrolle und ließ nicht viel zu. Nach einer Stunde stellte die Lindinger-Elf die Weichen auf Sieg, als der starke Alexander Obermühlner einen beherzten Alleingang erfolgreich abschloss und den Ball mit einem Flachschuss im kurzen Eck versenkte. Wenig später, Aufregung im Lichtenberger Stafraum, als der Kollerschlager Michael Stöger im Zweikampf mit Riese zu Fall kam und der Unparteiische plötzlich auf den Punkt zeigte - beim strittigen Elfmeter scheiterte der vermeintlich Gefoulte jedoch an Gästegoalie Paul Schöffl.

Eigentor bringt die endgültige Entscheidung

Obwohl der SVL weiterhin nach vorne spielte, keimte bei den Hausherren in der Schlussphase wieder Hoffnung aus. Nach einem Ausschuss von Gäste-Keeper Schöffl blieb der Ball aufgrund des Gegenwindes quasi in der Luft stehen, Marcel Zimmermann zog ab und nach einem Pressschlag fand das Spielgerät via "Bogenlampe" den Weg ins Lichtenberger Gehäuse. Auch wenn dem Match wieder Spannung eingehaucht wurde, ließ sich die Lindinger-Elf davon nicht irritieren und machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf - nach einem Stanglpass von Obemühlner lenkte der eingewechselte Jonas Hofmann den Ball zum 1:3-Endstand unglücklich ins eigene Tor.

Gerhard Lindinger, Trainer SV Lichtenberg:

"Meine Mannschaft hat eine starke Performance abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert. Aufgrund der vielen Chancen hätte das Ergebnis auch klarer ausfallen können. Als Aufsteiger sind wir ausgezeichnet unterwegs, freuen uns über den Sprung auf das Podest und werden in den kommenden Wochen versuchen, den eroberten dritten Tabellenplatz zu verteidigen".

