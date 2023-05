Bestes Frühjahrs-Team feiert gegen Union Neustift/Oberkappel fünften Heimsieg in Serie

Details Montag, 15. Mai 2023 10:10

In der 1. Klasse Nord stand am 22. Spieltag die Begegnung zwischen der Union Oberneukirchen und der Union Neustift/Oberkappel auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem Tabellensechsten ließen die aktuellen Formkurven einen Heimsieg erwarten, zumal die Mannen von Trainer Michael Gruber in der Rückrunde noch ungeschlagen sind und zudem die Frühjahrs-Tabelle anführen. Nach einer 1:2-Pleite im Hinspiel bestätigten die Oberneukirchener ihre gute Form, drehten am Sonntagnachmittag mit einem 2:0-Erfolg den Spieß um und feierten den fünften Heimsieg in Folge. Die Popa-Elf hingegen kommt aktuell nicht vom Fleck, musste im siebenten Rückrundenspiel die vierte Niederlage einstecken und ergatterte in den letzten drei Runden nur einen Punkt.

Favorit mit früher Führung

Vor rund 150 Besuchern fanden die Hausherren gut ins Spiel und brachten nach nur zehn Minuten den nächsten Heim-"Dreier" auf den Weg. Nachdem Alexander Enzenhofer nur die Stange getroffen hatte, verwertete Julian Grasböck den Abpraller. Mit der Führung im Rücken bestimmte der Favorit des Geschehen, spielte gefällig nach vorne und kreierte etliche Chancen. Die Gruber-Elf hatte in dieser Phase Spiel und Gegner fest im Griff, verabsäumte es aufgrund einer mangelnden Chancenverwertung jedoch, das Match vorzeitig zu entscheiden. Da Tobias Wollendorfer bei der besten Möglichkeit, alleine vor dem Neustifter Gehäuse, an Gästegoalie Vit Pesula scheiterte, blieb es bis zur Pause beim 1:0.

Oberneukirchener Joker sticht

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schönauer war die Gästeelf von Coach Eduard Popa besser im Spiel, weshalb die Zuschauer im zweiten Durchgang eine über weite Strecken ausgeglichene Partie zu sehen bekamen. Die Neustifter hielten dagegen und waren um den Ausgleich bemüht, die Gäst konnten aber auch in Halbzeit zwei keine klaren Chancen kreieren. Die Gruber-Elf hatte das Geschehen weitgehend unter Kontrolle, agierte nach der Pause aber nicht zwingend und traf im letzten Drittel zumeist die falschen Entscheidungen. Das spannende Match wurde in Minute 83 entschieden, als ein Oberneukirchener Joker stach. Nach einem weiten Pass umkurvte der kurz zuvor eingewechselte Stefan Burgstaller zwei Gegenspieler, setzte den Ball ins Eck und fixierte den 2:0-Endstand.

Michael Gruber, Trainer Union Oberneukirchen:

"Es war ein hochverdienter Sieg, hätten das Spiel aufgund der vielen Chancen aber schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen. Nichtsdestotrotz läuft es in diesem Jahr bislang wie am Schnürchen, sind in der Rückrunde noch ungeschlagen und führen sogar die Frühjahrs-Tabelle an. Dennoch ist die Saison für uns mehr oder weniger gelaufen, da wir im Herbst die letzten beiden Spiele leider verloren und jene Punkte liegengelassen haben, um näher am Relegationsplatz dranzusein. Jetzt geht es vor allem darum, den dritten Rang ins Ziel zu bringen".

