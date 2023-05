Erste Auswärtspleite seit 27. März 2022! Union St. Martin/M. 1b strauchelt im Planetenstadion

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 14:17

In einem Nachholspiel zur 18. Runde der 1. Klasse Nord empfing der SV Hellmonsödt die Sportunion Strasser Steine St. Martin/M. 1b. Aufgrund der aktuellen Formkurven war der letztjährige Aufsteiger im Duell zwischen dem Tabellenfünften und dem Zweitplatzierten zu favorisieren. Während die Gästeelf von Erfolgstrainer Wilhelm Krennmayr in der Fremde seit bereits 27. März 2022 ungeschlagen war, gingen die Grün-Weißen nach drei Pleiten am Stück mit schwerem Gepäck in die Partie. Doch vier Tage nach einer 1:5-Klatsche bei Tabellenführer Haslach fand der SVH mit einem überraschenden 2:1-Erfolg wieder in die Spur und feierte den achten Heimsieg. Die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten hingegen stand nach zwölf Siegen in den letzten 17 Auswärtsspielen am Mittwochabend mit leeren Händen da und geriet im Titelkampf möglicherweise entscheidend ins Hintertreffen.

Trainer-Sohn bringt Favoriten früh in Führung

Im Planetenstadion bekamen die Zuschauer in Halbzeit eins ein über weite Strecken ereignisarmes Match zu sehen. Die beiden Mannschaften hatten nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit dem tiefen Geläuf zu kämpfen. Dennoch verzeichnete der Tabellenzweite den besseren Start und liebäugelte nach einer Viertelstunde bereits mit dem 15. Saisonsieg, als Jonas Krennmayr, 19-jähriger Sohn des Trainers, eine Flanke von links einnickte. Danach war hüben wie drüben wenig los, der Favorit hätte jedoch ein Tor nachlegen können, SVH-Schlussmann Simon Höfer machte aber eine Top-Chance der Union zunichte. Somit ging es mit einer knappen Führung des Aufstiegsaspiranten in die Pause.

SVH dreht Spiel in der Schlussviertelstunde

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Midzic hatte das 1b-Team die Vorentscheidung vor Augen, der Ball klatschte aber ans Lattenkreuz. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Heimelf von Trainer Daniel Matischek immer stärker, übernahm nach 70 Minuten das Kommando und erarbeitete sich in ihrer stärksten Phase auch Chancen. Nachdem Kapitän Maximilian Schwarz einen Kopfball neben den Kasten gesetzt hatte, machten die Hausherren am Beginn der Schlussviertelstunde den Rückstand wett, als Rechtsverteidiger Tobias Mühlberger einen Freistoß aus rund 20 Metern mit einem strammen Schuss versenkte. Nach dem Ausgleich setzten die Grün-Weißen nach und suchten die Entscheidung. Zunächst setzte Baumgartner einen Heber an die Latte, wenige Minuten später drehte die Matischek-Elf das Spiel. Nachdem Haris Balihodzic an Gästegoalie Thomas Feyrer gescheitert war, stand Thomas Oyrer goldrichtig, fixierte der 38-Jährige per Abstauber den 2:1-Sieg des SV Hellmonsödt.

Thomas Hofer, stellvertretender Sektionsleiter SV Hellmonsödt:

"Wir mussten zuletzt heftige Niederlagen einstecken, dementsprechend groß ist die Freude über den geglückten Befreiungsschlag. Auch wenn wir das nötige Quäntchen Glück hatten, war der Sieg aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit sowie den Chancen in der Schlussphase nicht unverdient".

