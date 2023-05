Ligaverbleib (fast) fix! Union Altenfelden dreht in Oberneukirchen Spieß um

Details Sonntag, 28. Mai 2023 17:52

Am 24. Spieltag der 1. Klasse Nord kreuzten die Union Oberneukirchen und die Union Truckcenter Altenfelden die Klingen. Im Kräftemessen zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenneunten ging es vor allem für die Gästeelf von Coach Gerhard Gahleitner um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Nach einer 0:1-Heimpleite im Hinspiel konnten die Altenfeldener am Samstagabend den Spieß umdrehen und mit demselben Ergebnis die Oberhand behalten. Sechs Tage nach einem Heimerfolg gegen Eidenberg fuhren Kapitän Jerome Plakolb und co. den nächsten "Dreier" ein und stehen nach dem sechsten Auswärtssieg vor dem Ligaverbleib. In Oberneukirchen hingegen, das in den ersten acht Rückrundenspielen ungeschlagen geblieben war, zeigt der Pfeil aktuell in die falsche Richtung, musste die Gruber-Elf die dritte Niederlage in Serie einstecken.

Torlose 45 Minuten

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Fejziu entwickelte sich eine ausgeglichene und offene Partie. Die Gäste gingen nach dem letztwöchigen Sieg mit Rückenwind in die Partie, traten entschlossen auf und kämpften beherzt. Die Zuschauer bekamen ein durchaus munteres Spiel, hüben wie drüben jedoch keine klaren Chancen zu sehen. Beide Mannschaften waren um den Führungstrteffer bemüht, agierten aber nicht wirklich zwingend, sodass es nach 45 Minuten torlos in die Pause ging.

Entscheidung in Minute 80

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Auch im zweiten Durchgang begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, aber auch nach der Pause taten sich beide Mannschaften schwer, gute Möglichkeiten zu kreieren. Die Heimelf von Trainer Michael Gruber hatte in Halbzeit zwei etwas mehr vom Spiel, aufgrund der fehlenden Durchschlagskraft in der Offensive konnten die Oberneukirchener daraus aber kein Kapital schlagen. Als sich die Zuschauer bereits mit einer Nullnummer vertraut machten, fiel nach 80 Minuten die Entscheidung. Bei einem Angriff der Heimischen eroberte Altenfeldens Samuel Stöttner den Ball und setzte Roman Divis in Szene, der 31-jährige Tscheche fackelte nicht lange, versenkte die Kugel und stellte mit seinem neunten Saisontreffer auf 0:1. In der restlichen Spielzeit machten die Hausherren ordentlich Dampf und drängten auf den Ausgleich, die Gahleitner-Elf brachte die hauchdünne Führung aber ins Ziel und durfte neben dem zweiten Sieg binnen Wochenfrist vermutlich auch den Klassenerhalt feiern.

Stefan Steininger, stellvertretender Sportlicher Leiter Union Altenfelden:

"Auch wenn es kein schlechtes Match war, war es eigentlich ein typisches 0:0-Spiel und demzufolge wäre ein Unentschieden auch gerecht gewesen. Da wir unbedingt Punkte benötigen, nehmen wir den Sieg gerne mit. Die Rückrunde ist bislang durchwachsen verlaufen, aktuell läuft es aber ganz gut. Auch am Samstag hat sich die Mannschaft gut präsentiert und toll gekämpft. Auch wenn uns rechnerisch ein Zähler fehlt, dürfte mit diesem Dreier der Klassenerhalt mehr oder weniger feststehen".

