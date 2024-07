"Haben die Qualität, um wieder vorne mitzuspielen" – Union Schiedlberg Headcoach Fabian Leitner im Interview!

Details Sonntag, 28. Juli 2024 23:41

Die Union Schiedlberg blickt zurück auf eine solide erste Saison in der 1. Klasse Ost nach dem Abstieg vor zwei Jahren. Auch wenn man trotz dem sportlichen Fehltritt einige Krachertransfers landen konnte, reichte es aber am Ende nicht für den direkten Wiederaufstieg, auch wenn man eine Etage tiefer einen ganz guten Start hinlegen konnte. In der kommenden Saison dürfte man neutral betrachtet als einer der Favoriten auf den Meistertitel ins Rennen gehen, da mit dem ASV Haidershofen-Behamberg und der Union Adlwang zwei der drei Teams, die sich vor den Oktoberfestkickern klassieren konnten, einen Stock höher an den Start gehen. Ligaportal bat Fabian Leitner, der seit Oktober 2023 die Fäden als Übungsleiter bei der Union zieht, zum Interview.

Ligaportal: Lassen wir zu Beginn die vergangene Saison Revue passieren. Wie zufrieden seid ihr mit den Leistungen und dem Abschneiden?

Leitner: „Grundsätzlich hätten wir uns schon ein wenig mehr erwartet, im Frühjahr sind wir auch richtig gut gestartet. Dann hatten wir vor allem zum Schluss hin ein kleines Formloch, vor allem nach der Niederlage gegen Haidershofen. Da war das Ziel, mit einem Sieg oben dranzubleiben, was im Endeffekt in einer bitteren Niederlage endete. Da war dann die Luft raus, von dem her ist es schwierig, die Saison richtig zu bewerten. Wir hatten definitiv gute Partien und waren vorne dabei, die zweite Hälfte des Frühjahrs ist dann schwer einzuordnen. Wir hatten auch viele Verletzte, nach einem Abstieg muss man trotzdem etwas zufrieden sein, die erste Saison ist nie einfach. Was auch einen Unterschied gemacht hat, war, dass wir keinen nominellen Stürmer hatten. Haidershofen hatte mit Mahmic einen, der über dreißig Tore gemacht hat, Adlwangs Dukic auch fast so viele. Bei uns hatte der beste Torschütze zehn oder elf Tore.“

Ligaportal: Habt ihr im Sommer etwas gegen dieses personelle Manko getan? Gibt es generell Abgänge/Zugänge?

Leitner: „Florian Dietachmair legt aufgrund beruflicher Gründe im Herbst eine Pause ein. Mit Stefan Reifenauer hat uns ein arrivierter Spieler verlassen, der ist nach Edt/Lambach gewechselt und bekommt dort eine Doppelrolle als Co-Trainer/Spieler vom ehemaligen Schiedlberg-Coach Herbert Linimair. Moritz Käfer ist außerdem zur Vorwärts gegangen. Die drei haben wir auch ersetzt mit Benjamin Schirl von Traun, der ist ein routinierter Defensiv-Allrounder. Außerdem haben wir zwei junge Spieler geholt mit Fabio Nagler und Thomas Seyerlehner, die kommen von Ternberg bzw. Großraming. Das sind zwei super Talente, die bereichern uns alle auf jeden Fall. Das Stürmerproblem haben wir nicht gelöst, wir haben gehofft, dass Mario Müller doch wieder fit wird. Das wir aber eher nichts mehr.“

Ligaportal: Mit welcher Zielsetzung geht ihr in die Saison?

Leitner: „Mein Ziel und auch das der Mannschaft ist, besser abzuschneiden als letztes Jahr. Dann ist eh schon vieles möglich. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass zum Meistertitel noch soviel dazu gehört, das kann man sich zwar als Ziel setzen, es muss aber am Ende alles passen. Die Qualität, um da oben mitzumischen, haben wir aber auf jeden Fall.“

Ligaportal: Zwei der letztjährigen Top-3 Mannschaften fallen aufgrund der Aufstiege weg. Welche Mannschaften siehst du mit euch als Favoriten im Meisterrennen?

Leitner: „Rein in Anbetracht der Verstärkungen und auch der Leistungen im Frühjahr wird Sierning denke ich vorne eine gute Rolle spielen. Die haben sich richtig gut verstärkt. Die Vorwärts 1b muss man immer irgendwie am Schirm haben, da kann man immer schwer einschätzen, welche guten, jungen Spieler sie vom Nachwuchs raufziehen. Hofkirchen hat sich in den letzten beiden Jahren auch unterm Wert verkauft, die haben auch keine schlechte Truppe. St. Ulrich 1b kenne ich zu wenig, die sind aber auch eine junge, dynamische Mannschaft. Es wird glaube ich wieder jeder jeden schlagen können. Ich schätze aber Sierning, Vorwärts 1b, vielleicht Hofkirchen und uns am stärksten ein.“

Ligaportal: Wie sieht bei euch die Vorbereitung aus?

Leitner: „Die ersten drei Wochen haben wir sehr viel körperlich gearbeitet, da hatten wir durch die vielen Verletzungen ein wenig Aufholbedarf. Wir hatten zudem drei Freundschaftsspiele, da haben wir uns ganz gut geschlagen, auch wenn es gegen die höherklassigen Teams Eferding und Thalheim doch deutliche Niederlagen setzte. Gegen Pucking haben wir dann recht souverän mit 4:0 gewonnen. Die Ergebnisse sind aber zweitrangig, das Engagement und Trainingspensum sind gut. Jetzt werden wir langsam am Spielerischen arbeiten, um vorbereitet auf die Meisterschaft zu sein.“

