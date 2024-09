SV Molln: Trainerwechsel und die Suche nach der Form

„Wir mussten in jedem Spiel mindestens vier bis fünf Spieler ersetzen. Im Spiel gegen Steyr hatten wir einen Kader mit einem Altersdurchschnitt von knapp 18,5 Jahren. Das macht es natürlich nicht immer einfach, auch wenn ich weiß, dass in jedem dieser Spieler großes Potenzial steckt,“ betont Schweiger. Die Jugend und Unerfahrenheit des Teams zeigen sich zwar in der Einsatzbereitschaft, doch fehlen oft die Routine und Kaltschnäuzigkeit, um entscheidende Situationen für sich zu entscheiden.

Solider Mittelfeldplatz als Ziel

Die Nachwuchsarbeit im SV Molln erfährt hohe Anerkennung. Trainer Rene Schweiger hebt hervor: „Wir haben eine sehr starke U16 und können als einer der wenigen Vereine behaupten, dass wir in jeder Altersgruppe eine Mannschaft stellen können. Das erfüllt mich als Trainer mit Stolz, denn die Begeisterung der Kinder, in Molln Fußball zu spielen, ist beeindruckend. Die Integration junger Talente in die Kampfmannschaft wird großgeschrieben. Wie man auch am aktuellen Kader der Kampfmannschaft sieht, bemühen wir uns, viele junge Spieler einzubinden. Dennoch müssen wir uns bewusst sein, dass sich der moderne Fußball stark verändert hat. Er ist mittlerweile viel kampfbetonter und schneller. Daher müssen wir auch damit rechnen, dass speziell die jungen Spieler etwas mehr Zeit benötigen, um auf dem erforderlichen Niveau anzukommen,“ erklärt Schweiger.

Schweiger gibt auch Einblicke, wie es zu seiner Position als Trainer in Molln kam: „Ich befinde mich derzeit in Ausbildung, und mein Ziel war es schon immer, in einer Kampfmannschaft als Trainer zu agieren. Da ich in Molln wohne, war mir klar, dass ich das Angebot, als Trainer zu arbeiten, annehmen würde. Obwohl ich gerne hier bin, strebe ich auch an, mich persönlich weiterzuentwickeln und eines Tages in der Bezirks- oder Landesliga an der Seitenlinie zu stehen. Ich kann jedoch bestätigen, dass der Trainerjob eine der herausforderndsten Positionen ist, die es gibt.“

Das Saisonziel des Vereins ist klar definiert: „Wir möchten auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Über Aufstieg oder ähnliche Ziele reden wir gar nicht. Ein solider Mittelfeldplatz würde uns bereits zufriedenstellen,“ betont Schweiger.