1. Klasse Ost: SV Windischgarsten auch in der "Experten-Tabelle" das Maß der Dinge

In der Herbstsaison 2019 der 1. Klasse Ost versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Der SV Windischgarsten konnte in der Hinrunde alle 13 Spiele gewinnen und avancierte zur erfolgreichsten Mannschaft Oberösterreichs. Auch die Experten ließen sich nicht lumpen und tippten die Winkler-Elf mit dem Punktemaximum zum Herbstmeistertitel. Wie in der "echten" Tabelle stehen auch die ASKÖ Kematen/Piberbach und die Union Wolfern am Podium, die beiden Teams tauschten jedoch die Plätze. Auch am Ende der Tabelle zeigt sich das gewohnte Bild, Schlusslicht Rohr trennt vom SV Sierning aber nur die schlechtere Tordifferenz.

Expertentipps:

Runde 1 - Helmut Kiss, Trainer ASV Haidershofen/Behamberg

Runde 2 - Christoph Mader, Trainer ASKÖ Kematen/Piberbach

Runde 3 - Oliver Windisch, Sportchef Union Rohr

Runde 4 - Markus Kessler, Sektionsleiter Union St. Marien

Runde 5 - Florian Fröhlich, Sektionsleiter SV Molln

Runde 6 - Andreas Umhaller, Trainer ASV Bewegung Steyr

Runde 7 - Alexander Kupfinger, Trainer ATSV Stein

Runde 8 - Günther Ernst, Trainer TUS Kremsmünster

Runde 9 - Walter Hochrieser, Sektionsleiter Union Hofkirchen/Traunkreis

Runde 10 - Florian Rittmannsberger, Sektionsleiter SC Ernsthofen

Runde 11 - Peter Winkler, Trainer SV Windischgarsten

Runde 12 - Günther Gösweiner, Obmann SV Spital/Pyhrn

Runde 13 - Elvis Basovic, Sportchef und Trainer SV Sierning

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (01) SV Windischgarsten 39 (39) 39- 4

2. (03) ASKÖ Kematen/Piberbach 28 (28) 27-17

3. (02) Union Wolfern 26 (29) 25-14

4. (05) ATSV Stein 23 (22) 23-14

5. (06) ASV Haidershofen/Behamberg 23 (20) 21-17

6. (08) Union Hofkirchen/Traunkreis 22 (17) 22-17

7. (10) SV Molln 20 (14) 22-20

8. (04) SV Spital/Pyhrn 19 (24) 23-23

9. (11) TUS Kremsmünster 14 (12) 16-20

10. (12) ASV Bewegung Steyr 14 (11) 14-23

11. (09) Union St. Marien 10 (14) 11-20

12. (07) SC Ernsthofen 9 (20) 12-24

13. (13) SV Sierning 4 ( 6) 11-31

14. (14) Union Rohr 4 ( 0) 9-33

