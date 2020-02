ASV Haidershofen/Behamberg: "Vor der Saison hätten wir 20 Punkte sofort genommen"

Details Samstag, 22. Februar 2020 14:10

Im Vorjahr kam der ASV Haidershofen/Behamberg als Zehnter ins Ziel, in der aktuellen Saison der 1. Klasse Ost kletterten die Niederösterreicher in der Tabelle bis auf den sechsten Platz nach oben und überwintern in der oberen Hälfte. "Im Sommer haben einige Leistungsträger aufgehört, weshalb wir vor der Saison die im Herbst gesammelten 20 Punkte sofort genommen hätten. Auch wenn es nicht einfach war, quasi eine neue Mannschaft zu formieren und die Leistungen in Ordnung waren, haben wir in der Hinrunde viele Punkte liegenlassen und die Chance vertan, an den Spitzenplätzen zu schnuppern", erklärt Trainer Helmut Kiss.

Trotz Fehlstart mit anständiger Hinrunde - zu viele Gegentore

Einem Fehlstart mit zwei Niederlagen beantworte der ASV mit zwei Siegen. In der Folge wussten die Haidershofener über weite Strecken zu gefallen, standen in den nächsten acht Runden vier weiteren Siegen zwei Niederlagen gegenüber, ehe die Kiss-Elf zum Herbstausklang beim ATSV Stein den Kürzeren zog. "Die Pleite im letzten Match war genauso wie andere Niederlagen unnötig. Aber es spricht für die Mannschaft, dass sie nach dem schlechten Start in die Spur gefunden und eine anständige Hinrunde absolviert hat", so Kiss, der sich über vier Heimsiege freuen konnte - in der Fremde fuhr der Sechstplatzierte zwei "Dreier" ein. Während lediglich die Top-Teams aus Windischgarsten und Wolfern öfter ins Schwarze trafen, kassierten fünf Mannschaften weniger Gegentore. "Vorne haben wir reichlich getroffen, mit 24 Gegentoren aber zu viele erhalten. Trotz der Abgänge sind wir gut durch den Herbst gekommen, es wäre aber wesentlich mehr möglich gewesen", trauert der Coach einer besseren Platzierung nach.

Je ein Zu- und Abgang

Ralph Leitner ist von Landesligist St. Ulrich wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt und soll den Abgang des Polen Marcel Zulawski, der wieder in seiner Heimat kickt, kompensieren. "Wir freuen uns, dass Ralph wieder bei uns ist, der Abgang von Zulawski schmerzt jedoch. Denn der gelernte Verteidiger war in unserer Offensive ungemein wertvoll", so Kiss.

Die Niederösterreicher konnten keines der drei bisherigen Testspiele gewinnen: 3:3 gegen Haag, 0:1 gegen Aschach/Steyr und 2:5 gegen Garsten. Am heutigen Nachmittag ist mit dem SK Asten erneut ein Bezirksligist der nächste Gegner. Die Kicker erwartet ein Wellness-Wochenende in Bad Schallerbach, das mit einem weiteren Testspiel, gegen Losenstein, abgeschlossen wird.

"Wollen in der nächsten Saison vorne mitmischen"

Obwohl der ASV quasi im Niemandsland der Tabelle überwintert, nehmen sich die Haidershofener für die zweite Meisterschaftshälfte viel vor. "Der Platzierung messe ich keine Bedeutung bei, auch wenn der vierte Rang in Reichweite ist. Vielmehr geht es im Frühjahr darum, dass wir hart arbeiten und sich die Mannschaft stabilisiert bzw. entwickelt. Denn im Sommer wollen wir die Ärmnel hochkrempeln und in der nächsten Saison in der Tabelle ganz vorne mitmischen", gibt Helmut Kiss die Richtung vor.

Zugang:

Ralph Leitner (USV St. Ulrich)

Abgang:

Marcel Zulawski (Polen)

Transferliste OÖ 1. Klasse Ost

Bisherige Testspiele:

3:3 gegen Union Haag (1KL)

0:1 gegen FC Aschach/Steyr (BLO)

2:5 gegen SV Garsten (BLO)

Testspiele-Übersicht OÖ 1. Klasse Ost

Günter Schlenkrich

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten