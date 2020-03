Union Hofkirchen/Traunkreis: Jüngste Mannschaft der 1. Klasse Ost um Konsolidierung bemüht

Details Dienstag, 03. März 2020 14:50

Im Vorjahr konnte die Union Hofkirchen/Traunkreis mit der jüngsten Mannschaft der 1. Klasse Ost (acht Stammspieler mit Jahrgang 1998) den zehnten Tabellenrang belegen. Nachdem in der Sommerpause Offensiv-Leistungsträger Florian Gruber (wechselte zu Kooperationsverein Niederneukirchen) und Defensiv-Routinier David Prybil aus Tschechien (beendete mit nunmehr 39 Jahren seine Karriere) für einen entsprechenden „Aderlass“ sorgten, versuchte der Verein mit Ammar Halilovic (Asten) und den Tschechen Dominik Hric die beiden Abgänge einigermaßen zu kompensieren, was jedoch wegen diverser Verletzungsprobleme bei Routinier Halilovic nicht gänzlich funktionierte.

Solide Hinrunde

Sportchef Walter Hochrieser: “Unsere vielen jungen Spieler konnten diese Ausfälle durch ihren unbändigen Einsatz und Ehrgeiz durchaus kompensieren, auch wenn die vielen Studenten oft beim Training fehlten, doch hatten wir ihnen durch diverse Kooperationen in der Nähe der Universitäten bei verschiedenen anderen Vereinen entsprechende Trainingsmöglichkeiten geschaffen. Wir als relativ kleiner Dorfverein haben halt nicht die Möglichkeiten anderer Clubs und müssen uns ein wenig nach der Decke strecken. Die Zusammenarbeit mit unserem Kooperationsverein, Union Niederneukirchen, hilft uns da allerdings sehr und sind auf die gute Nachwuchsarbeit durchaus sehr stolz“. So konnte die Union nach Abschluß der Herbstrunde den achten Tabellenrang (trotz einiger Verletzungsausfälle im Defensivbereich – mit entsprechendem Abstand zu den Abstiegsplätzen - belegen und relativ ruhig in die Winterpause gehen.

Trainingslager in Kroatien - eine Neuerwerbung

In der Wintervorbereitung absolvierte der Achtplatzierte ein Trainingslager im kroatischen Rovinj, welches die Mannschaft noch mehr zusammenschweißen soll bzw.Trainer Emin Omeragic, langjähriger Leistungsträger des Clubs, bei besten klimatischen Bedingungen auf Naturrasen sein junges Team vorbereiten und zuletzt auch den UFC Lochen mit 4:2 besiegen konnte.

Die vorangegangenen Vorbereitungsspiele gegen diverse Bezirks- und Landesligisten gingen relativ deutlich verloren, allerdings kam stets der komplette Kader zum Einsatz. Mit dabei war auch Thorsten Hunger, der im Winter von Ernsthofen zur Union wechselte

Ruhige Rückrunde erwünscht

Der sehr ambitionierte Trainer und sein Sportlicher Leiter haben mit diesem jungen Team, trotz relativ eng besetztem Kader, das Ziel, die Mannschaft durch viele Einsatzminuten zu konsolidieren, damit die Hofkirchener nicht in Abstiegsgefahr geraten - laut Erfahrungswerten sollten rund 29 Punkte zum Klassenerhalt reichen. Im Sommer erfolgt dann eine Spielfeldsanierung in Hofkirchen – auch die neue Tribüne sollte dann fertiggestellt sein – sodass man 2022 getrost die 50-Jahr-Feier des Vereins begehen kann.

Zugang:

Thorsten Hunger (SC Ernsthofen)

Abgang:

---

Bisherige Testspiele:

4:2 gegen UFC Lochen (1SW)

3:0 gegen Union Edelweiß Linz Juniors (2M)

3:2 gegen UFC Ternberg (2O)

1:8 gegen USV St. Ulrich (LLO)

1:7 gegen SPG SK Vorwärts Amateure/ATSV Steyr (BLO)

0:8 gegen ASKÖ Oedt 1b (BLO)

Walter Derflinger

