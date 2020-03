SC Ernsthofen: "Wären zufrieden, wenn wir am Ende dort landen, wo wir jetzt stehen"

Details Montag, 09. März 2020 12:58

Der SC Ernsthofen blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Im Sommer feierten die Niederösterreicher, mit stolzen 63 Punkten am Konto, den Meistertitel in der 2. Klasse Nord-Ost. Nach dem Aufstieg in die 1. Klasse Ost wusste der SCE auch im Herbst zu gefallen, sammelte in der Hinrunde 20 Zähler und überwintert als Siebenter genau in der Mitte der Tabelle. "Wir haben die ersten beiden Spiele und die letzten zwei Partien verloren, dazwischen hat die Mannschaft aber eine ausgezeichnete Performance abgeliefert. Hätten wir auch in den letzten beiden Runden gepunktet, wäre es ein super Herbst gewesen, so war es ein sehr guter", erklärt Funktionär Erich Nöbauer.

Nach holprigem Start mit gutem Lauf

Der Aufsteiger beantwortete zwei Auftaktpleiten binnen Wochenfrist mit zwei Siegen und startete eine guten Lauf. In den nächsten sieben Spielen fuhren die Mannen von Trainer David Schimpl vier "Dreier" ein und mussten sich nur einmal geschlagen geben. Zum Herbstausklang zog der SCE jedoch gegen Wolfern und in Spital jeweils den Kürzeren. "Diese Niederlagen waren unnötig und waren in beiden Spielen keinesfalls die schlechtere Mannschaft. Dafür haben wir am Beginn der Saison zunächst zurecht verloren, die 0:6 Klatsche gegen Stein war aber ungemein lehrreich. Denn danach hat unsere Mannschaft den Schalter umgelegt und eine in Summe starke Hinrunde absolviert", so Nöbauer.

Vier Auswärtssiege

Jeweils fünf Teams durften weniger Treffer bejubeln bzw. kassierten weniger Gegentore. Der Tabellensiebente feierte zwei Heimsiege und behielt in der Fremde sogar vier Mal die Oberhand. "Wir habnen insgesamt nur 18 Tore erzielt, viele davon aber nach Standards und waren bei ruhenden Bällen brandgefährlich. Zudem waren wir auswärts sehr stark. Auf eigener Anlage hätten wir gerne öfter gewonnen, die bislang nur zwei Heimsiege sind dadurch zu erklären, da vor heimsicher Kulisse vorwiegend Top-Teams unsere Gegner waren", weiß der Funktionär.

Ein Rückkehrer und ein Legionär

Beim Trainingsauftakt konnte Coach Schimpl einen Rückkehrer und einen Legionär begrüßen. Nach einem Gastspiel bei Landesligist Neuzeug ist Thomas Farthofer wieder an seiner alten Wirkungsstätte aktiv und soll auf der Außenbahn Druck machen. "Mit Mersudin Music haben wir auch einen Bosnier angemeldet. Der Offensivspieler hat vor geraumer Zeit in Deutschland gekickt, ehe er vom FC Wacker Innsbruck angemeldet wurde. Music verzeichente bei den Tirolern jedoch keinen einzigen Einsatz, vielmehr ist er beruflich in der VÖEST tätig. Durch einen Arbeitskollegen kam der Kontakt zustande. Er weiß mit dem Ball umzugehen und gehört dem Kader an, aufgrund seiner langen Pause fehlt ihm aber die Spielpraxis", meint Erich Nöbauer. Thorsten Hunger hat den Verein verlassen und wechselte zum aktuellen Tabellennachbarn aus Hofkirchen.





Rangverbesserung erwünscht

Vor der Meisterschaftsgeneralprobe, am kommenden Sonntag gegen Adlwang, bestritt die Schimpl-Elf fünf Testspiele: 3:0 gegen ASK St. Valentin 1b, 2:0 gegen Ternberg, 3:3 gegen Enns, 0:6 gegen Neuhofen/Krems und 0:3 gegen Strengberg. Obwohl der SC Ernsthofen eine anständige Hinrunde absolvierte und im sicheren Mittelfeld der Tabelle überwintert, ist man in Niederösterreich wachsam. "Auch wenn bereits 20 Punkte auf unserem Konto stehen und nicht davon ausgehen, ernsthaft in Gefahr zu geraten, müssen wir aufpassen. Somit geht es im Fühjahr zunächst darum, von Beginn an zu punkten, um nicht in den Abstiegssumpf zu geraten", so Nöbauer. "Nach dem guten Herbst sehen wir der zweiten Meisterschaftshälfte aber zuversichtlich entgegen und sind nicht abgeneigt, in der Tabelle den einen oder anderen Platz nach oben zu klettern. Wir wären aber auch zufrieden, sollten wir am Ende dort landen, wo wir jetzt stehen".

Zugänge:

Thomas Farthofer (ATSV Neuzeug)

Mersudin Music (zuletzt FC Wacker Innsbruck)

Abgang:

Thorsten Hunger (Union Hofkirchen/Traunkreis)

Transferliste OÖ 1. Klasse Ost

Bisherige Testspiele:

3:0 gegen ASK St. Valentin 1b (2O)

2:0 gegen UFC Ternberg (2O)

3:3 gegen Ennser SK (BLO)

0:6 gegen Union Neuhofen/Krems (BLS)

0:3 gegen FCU Strengberg (2KL)

Testspiele-Übersicht OÖ 1. Klasse Ost

Günter Schlenkrich

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten