Union Hofkirchen/Traunkreis: "Was passiert, wenn im Training oder während der Saison Infektionen auftreten?"

Details Mittwoch, 27. Mai 2020 14:22

Die Union Hofkirchen/Traunkreis absolvierte in Summe eine solide Hinrunde, kam als Achter ins Ziel und überwinterte im Tabellenmittelfeld der 1. Klasse Ost. Die Omeragic-Elf wollte sich auch im Frühjahr anständig präsentieren und eine sorgnfreie Rückrunde spielen, aufgrund des vorzeitigen Abbruches der Saison müssen die Traunviertler aber zurück an den Start.

Offene Fragen

"Ich bin beruflich im Bereich der Pflege tätig und habe in den letzten Wochen einiges erlebt, darum ist es mir eigentlich egal, ob bzw. wie wieder trainiert werden kann, oder wann die nächste Meisterschaft gestartet wird. Ich liebe den Fußball, kann das Theater, dass rund um unseren Sport gemacht wird, aber nicht nachvollziehen", erklärt Sektionsleiter Walter Hochrieser, der seitens des Verbandes die Beantwortung brennender Fragen vewrmisst. "Niemand weiß, ob die anstehende Transferzeit wie gewohnt stattfindet, oder ausfällt bzw. verschoben wird. Die ins Leben gerufene Telefonkonferenz ist an und für sich eine positive Sache. Ich hätte jedoch erwartet, dem OÖFV die Sorgen und Wünsche des Vereins mitteilen zu können, wurde aber vielmehr über Vorschläge bzw. Anregungen befragt".

"Viele Vorschriften sind kaum oder nicht umsetzbar"

Nach der Öffnung der Sportplätze hat die Union den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. "Wir sind am 15. Mai wieder ins Training eingestiegen. Es ist überaus erfreulich, dass die Spieler mit entsprechendem Engagement ans Werk gehen und drei wöchentliche Einheiten freiwillig und unentgeltlich absolvieren", so Hochrieser. "Allerdings sind viele der strengen Vorschriften kaum oder nicht umsetzbar, weshalb sich die Trainingseinheiten der Vereine am Rande der Illegalität bewegen".

"Dem ÖFB fehlt ein Plan"

In Hofkirchen sieht man der neuen Saison mit gemischten Gefühlen entgegen. "Natürlich hoffen alle, dass es in absehbarer Zeit wieder losgeht, aber meiner Ansicht nach erwarten uns viele Probleme. Es ist erfreulich, wenn der Verband einen Start der neuen Saison im Herbst forciert und ankündigt, ich glaube jedoch, das dem ÖFB ein Plan fehlt. Denn wass passiert, wenn im Training oder während der Saison Infektionen auftreten? Müssen die jeweiligen Personen in Quarantäne bzw. werden die entsprechenden Spiele ausgesetzt", ortet der Sektionsleiter viele Fragezeichen. Die Union hat vor geraumer Zeit den Weg beschritten, vorwiegend mit eigenen Spielern zu arbeiten, weshalb sich in Hofkirchen der Kader im Sommer vermutlich nicht verändern wird. "Wir waren im Herbst auf einem guten Weg und schenken dem aktuellen Personal weiterhin das Vertrauen. Da vielversprechende Talente nachrücken und ordentlich Druck machen, wird es keine Zugänge geben", meint Walter Hochrieser. "Es ist jedoch bedenklich, dass in Zeiten wie diesen die Vereine nicht zur Besinnung kommen. So wird zum Beispiel in unserer Region nach wie vor um Spieler geschachert und den Kickern das Geld nachgeworfen".

>>Werde zum Papp-Fan und unterstütze deinen Lieblingsklub mit einer Spende<<

Transferliste Sommer 2020

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten