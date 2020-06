SV Spital/Pyhrn: "Der Kader wird in der nächsten Saison ähnlich aussehen"

Details Montag, 08. Juni 2020 15:43

Nach dem letztjährigen Aufstieg kam der SV Spital am Pyhrn einen Stock höher gut an, absolvierte eine starke Hinrunde und überwinterte als Vierter im oberen Tabellendrittel der 1. Klasse Ost. Die Weisz-Elf wollte sich auch im Frühjahr von ihrer besten Seite zeigen und weiterhin im Vorderfeld der Tabelle mitmischen, aufgrund des Abbruches der Saison muss der SV aber zurück an den Start. Obmann Günther Gösweiner nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Herr Gösweiner, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation aus gesundheitlicher und sportlicher Sicht bzw. glauben Sie, dass im Herbst die neue Saison startet?

"Im gesamten Ort gab es keinen einzigen Fall, weshalb die Situation bei uns nicht besorgniserregend war und ist. Vor drei Wochen hätte ich noch nicht daran geglaubt, inzwischen gehe ich aber davon aus, dass im Herbst der Ball wieder rollen wird. Die neue Saison wird bereits vorbereitet, auch im Nachwuchs sind die Gruppensitzungen schon angelaufen".

Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Können Sie diese Entscheidung nachvollziehen oder hätten Sie eine andere Option gewählt?

"Der ÖFB hat nicht weit über den Tellerrand hinausgeblickt und aufgrund der Rechtssicherheit die einfachste Entscheidung getroffen. Auch wenn es durchaus andere Optionen gegeben hätte, war es für die Verantwortlichen in einer außergewöhnlichen Situation schwer, eine andere Entscheidung zu treffen. Der SV Windischgarsten war nach einer sensationellen Hinrunde am Weg Richtung Bezirksliga, demnach war es für unseren Lokalrivalen ein schwerer Schlag".

Seit wann wird wieder trainiert bzw. wie sieht der derzeitige Plan aus?

"Wir haben am 19. Mai, von der Kampfmannschaft bis zum Nachwuchs, den kompletten Betrieb wieder aufgenommen, trainieren noch in dieser Woche und werden dann eine Pause einlegen. Anfang Juli wollen wir die Vorbereitung in Angriff nehmen und hoffen, ohne Beschränkungen trainieren zu können".

Ist die Personalplanung für die nächste Saison angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Es hat sich noch nichts getan und wird sich auch nicht viel tun. Wir halten am Stamm fest, weshalb der Kader in der nächsten Saison ähnlich aussehen wird. Auch auf der Trainerbank bleibt alles beim Alten, geht Erfolgscoach Jozsef Weisz in seine dritte Saison".

Wie beurteilen Sie den Punkteabzug für den LASK bzw. glauben Sie, dass der Einspruch der Linzer erfolgreich sein wird?

"Für den LASK ist es dumm gelaufen, die Linzer haben jedoch einen Fehler begangen und mussten dafür bestraft werden. Meiner Ansicht nach ist die Strafe aber viel zu hart ausgefallen, man hätte es bei einer saftigen Geldstrafe belassen und auf einen Punkteabzug verzichten sollen".

Glauben Sie, dass die Bundesliga die Saison ordnungsgemäß beenden kann bzw. wie bewerten Sie die ersten Geisterspiele?

"Ich bin zuversichtlich, dass die Saison beendet wird. Geisterspiele sind nicht das Gelbe vom Ei, aus finanziellen Grunden aber notwendig".

