1. Klasse Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:34

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Thorsten Hunger (Hofkirchen/Trkr.)

Endergebnis:



1. Thorsten Hunger (Hofkirchen/Trkr. / 2835 Stimmen)

2. Benjamin Auerbach (SV Spital/Pyhrn / 2289 Stimmen)

3. Martin Reininger (ATSV Stein / 1749 Stimmen)

4. Lorenz Egger (Union Wolfern / 1379 Stimmen)

5. Halil Cetin (ASV Haidershofen / 1098 Stimmen)

6. Mario Sulzbacher (Windischgarsten / 623 Stimmen)

7. Robin Fuchs (Hofkirchen/Trkr. / 469 Stimmen)

8. Philipp Liesinger (Windischgarsten / 386 Stimmen)

9. Jürgen Gressenbauer (SV Spital/Pyhrn / 354 Stimmen)

10. Manuel Hartig (ASV Bewegung Steyr / 340 Stimmen)