Neues Trainerteam führt ASV Bewegung Steyr in neue Saison

Etwas überraschend vermeldete der ASV Bewegung Steyr die Bestellung eines neuen Trainerteams. Nachdem sich der bisherige Chefcoach Rudolf Jetzinger eine vorübergehende Auszeit nehmen wird, werden nun sein bisheriger Co-Trainer Admir Sahman und der ehemalige OÖ-Liga-Stürmer Andreas Kurzmann gemeinsam die Mannschaft betreuen. Der 44-jährige Kurzmann soll zudem auch als Spieler weiterhin für die notwendigen Tore sorgen, konnte sich der Steyrer, der zuletzt beim FC Ertl in Niederösterreich aktiv war, in der Vergangenheit vor allem in seiner Zeit bei der Union Dietach einen Namen als treffsicherer Stürmer machen. „Rudi Jetzinger wird sich eine kleine Auszeit nehmen, in dieser Zeit wollen Admir und ich die Mannschaft für die neue Saison vorberreiten“, so Kurzmann, der im aktuellen Kader sehr viel Potential sieht. „Die bisherige U17-Mannschaft haben wir jetzt auch hochgezogen, da sind schon ein paar vielversprechende Talente dabei“, freut sich Kurzmann über einen breiten Kader. „Wir wollen auf jeden Fall weg aus dem unteren Tabellendrittel, ist das vorhandene Spielermaterial sehr gut“, erzählt Kurzmann weiter, der eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte anpeilt. Neu im Team sind Verteidiger Willibald Kneidinger von Pasching 16 und Torhüter Dominik Stojanovic von ASKÖ Neue Heimat. Den Verein verlassen haben Ersan Fazlia zu Amateure Steyr und Oliver Brajkovic, der zu Admira Linz gewechselt ist