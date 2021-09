8 Tore in 3 Spielen - SV Windischgarsten Goalgetter Michael Schwaiger im Wordrap!

Details Dienstag, 07. September 2021 16:12

Ein Treffer in Runde eins, drei Treffer in Runde zwei und vier Treffer in Runde drei der 1. Klasse Ost. Acht Tore in drei Spielen ist eine erfolgreiche Bilanz die sich sehen lässt. Wenn die Serie von Michael Schwaiger, dem Kicker des SV Windischgarsten so anhält, wird sein Verein heuer sicher wieder ein Wort um den Aufstieg mitreden können. Das ist auch das große Ziel des Angreifers, der seit seit Sommer 2020 bei Windischgarsten unter Vertrag steht. Ligaportal.at bat den Goalgetter zum verbalen Doppelpass!

SV Windischgarsten:

ein sehr familiär geführter Verein mit tollen Fans

Trainer Peter Winkler:

super Trainer, sehr ehrgeizig und erfolgsorientiert.

Stärken:

Technik, Übersicht, Handlungsschnelligkeit

Schwächen:

Kopfballspiel

Saisonziel:

Meister

Meister 1.Klasse Ost 2021/22:

SV Windischgarsten

Wie hast du dich in so einer langen Fußballpause fit gehalten?

Laufen, Tennis, Schitouren

So bereite ich mich zu Hause auf ein Match vor:

mit Penne Bolognese

Michael Schwaiger in fünf Jahren:

Gesund und im Fußball tätig (Trainer oder Spieler)

Lieblingsverein:

Juventus Turin

Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi

RB Leipzig oder FC Bayern München?

Borussia Dortmund ;-)

Julian Nagelsmann oder Hansi Flick?

Hansi Flick

Lieblingsapp:

Instagram

Champions League Sieger 2022:

Manchester City

Ligaportal.at:

Eine absolute Bereicherung für den Amateurfußball.

