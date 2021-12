Junge Sierninger in Aufbruchstimmung - Sportchef Michael Mollner im Interview!

Details Samstag, 04. Dezember 2021 17:22

Der SV Sierning wäre vor zwei Jahren nach einem rasanten Abstieg fast in der 2. Klasse gelandet. Seitdem gelang es dem einstigen OÖ-Ligisten wieder immer mehr zurück in die Spur zu finden. Man schaut auf eine vielversprechende Zukunft mit einer jungen Mannschaft, jungen Funktionären und einer soliden Ausgangslage nach der Hinrunde 2021/22, in der man auf dem sechsten Tabellenrang in der 1. Klasse Ost überwintert. Der sportliche Leiter des SVS, Michael Mollner, stand Ligaportal Rede und Antwort.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Mollner: „Summa summarum sehr zufrieden. Wir haben ja eine sehr junge Mannschaft, daher ist Platz sechs schwer okay. Vor der Saison war die Erwartungshaltung ein wenig höher, aber am Ende sind wir zufrieden mit dem Abschneiden.“

Ligaportal: Wie ist bei euch die Stimmung im Verein?

Mollner: „Die Stimmung ist sehr gut. Wir wären vor zwei Jahren fast in der 2. Klasse gelandet oder hätten sogar den Verein ganz auflösen müssen. Jetzt mit dem jungen Team, jungem Spielertrainer, jungem sportlichen Leiter und auch mit vielen neuen Köpfen ist die Stimmung wirklich sehr gut. Wir schauen, dass wir den Schwung aus den letzten Spielen in die Rückrunde mitnehmen.“

Ligaportal: Gibt es bei euch schon fixe Abgänge/Zugänge?

Mollner: „Nein, noch nichts. Wir möchten auf jeden Fall noch ein oder zwei Spieler holen. In der Defensive würden wir gerne ein wenig Erfahrung reinbringen, da sind wir gerade auf der Suche. Es ist aber noch nichts spruchreif.“

Ligaportal: Welche Ziele habt ihr euch für die Rückrunde gesetzt?

Mollner: „Wir wollen die oberen Plätze anvisieren. Realistisch ist da Platz drei bis fünf, Rang eins geht ja sowieso an Windischgarsten, das ist glaube ich allen klar. Wir haben in der Hinrunde viele Verletzte gehabt zum Schluss, das muss man auch sagen. Wenn wir es diese Saison schaffen Platz 3-5 zu erreichen, sind wir sehr zufrieden.“

Ligaportal: Wie hält sich bei euch die Mannschaft im Winter bzw. im Lockdown fit?

Mollner: „Jeder in Eigenverantwortung. Wir haben Vorgaben vom Trainer bekommen mit viel Lauftraining, Radfahren oder andere Übungen. Wir werden auch wahrscheinlich wieder mit dem Zoom-Training starten, das ist letztes Jahr ziemlich gut angenommen worden. Es wird uns womöglich nicht ausbleiben, das dieses Jahr wieder zu machen.“

