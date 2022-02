Union Wolfern gibt Leistungsträger und junges Talent ab - Sektionsleiter Markus Glück im Interview!

Details Samstag, 12. Februar 2022 09:39

Die Union Wolfern spielt seit einigen Jahren im vorderen Drittel in der 1. Klasse Ost mit. Auch in der vergangenen Hinrunde gelang es den „Wolves“ sich zu etablieren so überwintert man knapp hinter Hofkirchen mit 24 Punkten auf dem Konto auf dem vierten Tabellenplatz. Nun muss man jedoch den Abgang eines absoluten Leistungsträgers hinnehmen, der besonders schmerzhaft ist. Nichtsdestotrotz ist Markus Glück, der Sektionsleiter der Wolferner positiv gestimmt im Hinblick auf die Rückrunde und Stand Ligaportal Rede und Antwort.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Hinrunde?

Glück: „Die Hinrunde war grundsätzlich sehr gut. Wir bewegen uns dort in der Tabelle, wo wir eigentlich sein wollten. Wir wollten eben vorne dabei sein und da finden wir uns auch wieder."

Ligaportal: Was hat die Analyse der Herbstrunde ergeben?

Glück: „Wir haben gewusst, dass wir mit dieser Mannschaft vorne dabei sein können, aber auch, dass wir sehr viele junge Spieler einbauen und auch einbauen wollen. Ich denke, das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Mit Windischgarsten in der Liga reicht es für ganz vorne bekanntlich nicht, Kematen/Rohr ist da auch gut dabei und das sollte auch so sein. Wir können mit dem, was wir uns vorgenommen und erreicht haben schon gut zufrieden sein. Mit ein bisschen Glück wären wir vielleicht weiter vorne, mit ein bisschen Pech weiter hinten. All over ist das Ziel die Jugend zu forcieren und das setzen wir aktuell auch super um.“

Ligaportal: Wie sieht es mit der Personalsituation aus, hat sich bei euch im Winter was getan?

Glück: „Ja wir haben zwei Spieler verloren. Einer unserer jungen Spieler, Lorenz Egger, ist nach St. Florian gegangen. Der wird dort versuchen, in der OÖ-Liga Mannschaft zu spielen. Auch wenn das weh tut, ist das sehr erfreulich, wenn du einen jungen Spieler so gut entwickelst. Wenn er den Sprung schafft, ist es super. Weiters haben wir mit Oliver Neustifter einen Stammspieler verloren, der beruflich nach Wien zieht und mal ein halbes Jahr dort spielen wird. Das tut natürlich irrsinnig weh, da Oliver ein arrivierter Leistungsträger ist. Wir haben uns dennoch nicht verstärkt und werden das fortführen, was ich vorher schon erwähnt habe - die Abgänge mit jungen Spielern kompensieren und uns die Zeit nehmen, diese zu entwickeln.“

Ligaportal: Habt ihr auch ein sportliches Ziel für die Rückrunde festgelegt?

Glück: „Das sportliche Ziel hat sich im Grunde überhaupt nicht verändert. Wir möchten gern in den Top-5 dabeibleiben, mit dem Abstieg können wir eigentlich fast nichts mehr zu tun haben. Ich glaube auch, dass wir mit dem Aufstieg nichts zu tun haben - das ist auch nicht das primäre Ziel. Wenn wir uns am Ende in dem Bereich sprich den Top-5 bewegen, sind wir sehr erfolgreich gewesen, vor allem mit dem Hintergedanken die jungen Burschen einzubauen.“

Ligaportal: Wie läuft bislang die Vorbereitung, hattet ihr schon Testspiele?

Glück: „Wir hatten schon zwei Testspiele und haben beide verloren. Das ist meiner Meinung aber nicht besonders aussagekräftig, da wir in der Halbzeit die ganze Mannschaft oder fast die ganze Mannschaft getauscht haben. Da liegt das primäre Ziel nicht bei den Ergebnissen, sondern viel mehr, dass alle genug Einsatzminuten bekommen. Je näher es dann zur Meisterschaft geht, desto eher wird sich der richtige Kampfmannschaftskader herauskristallisieren. Grundsätzlich ist die Vorbereitung bisher sehr positiv, wir haben durchschnittlich 20 Spieler im Training. Wir haben auch keine Verletzten und Gott sei Dank auch keine Corona-Fälle.“

Bisherige Abgänge (Stand 11.02.22):

Lorenz Egger (Union St. Florian)

Oliver Neustifter (Wien United Grasshoppers 05)