Nach toller Hinrunde, ATSV Stein mit vier Neuerwerbungen

Details Montag, 12. Dezember 2022 12:55

In der vergangenen Saison schwebte der ATSV Malerei und Fassaden Stein bis zum Schluss in akuter Abstiegsgefahr, erreichte aber das rettende Ufer und kam als Elfter ins Ziel. In der aktuellen Spielzeit starteten die Steyrer voll durch, mischten in der Hinrunde die 1. Klasse Ost auf und überwintern nur einen Punkt hinter Herbstmeister Molln am zweiten Rang. "Wir haben im Sommer einige Spieler zurückgeholt und uns einigermaßen verstärkt. Demzufolge ist die Erwartungshaltung gestiegen und haben einen Top-Fünf-Platz als Ziel ausgegeben. Die Mannschaft hat die Erwartungen mehr als nur erfüllt, dementsprechend groß ist die Freude über die Präsenz im Aufstiegskampf", erklärt Sektionsleiter Alexander Kupfinger, der gemeinsam mit Andreas Schinkinger ein Trainer-Gespann bildet.

Perfekter Saisonstart und bärenstarkes Finish - vorne und hinten viele Tore

Die Kicker aus Steyr-Gleink kamen mit zwei Siegen ausgezeichnet aus den Startblöcken, wussten auch auf der Zielgeraden zu gefallen und konnten die letzten drei Spiele gewinnen. Der Zweitplatzierte feierte im Herbst vier Heimsiege und behielt in der Fremde ebenso oft die Oberhand. Obwohl vier Mannschaften weniger Gegentore kassierten sowie fünf Teams mehr Treffer erzielten, weiß der ATSV in der Tabelle nur den Herbstmeister vor sich. "Mit den beiden Heimkehrern, Offensivspieler Jonas Schinkinger und Verteidiger Gerald Schmidl, haben wir uns exzellent verstärkt. Mit 27 Gegentoren haben wir zwar viele erhalten, aber auch vorne hat es oft geklingelt. Es hat in Summe alles gepasst und konnten unser Vorhaben bislang realisieren", meint Kupfinger, der den Aufsteiger aus Adlwang auf der Rechnung hatte, jedsch überrascht ist, dass die hochgehandelten Teams aus Sierning und Hofkirchen im Herbst nicht ganz vorne dabeiwaren.

Zwei Rückkehrer und zwei neue Kicker - Trainingslager in Kroatien

In der zweiten Woche im Januar wird in Steyr das Training wieder aufgenommen. Am 18. Februar reisen die Kicker nach Kroatien und halten in Medulin ein Trainingslager ab. Mit Torwart Christoph Bachinger, der in der Hinrunde aufgrund eines Tormann-Engpasses in die Bresche gesprungen war, den ATSV-Kasten gehütet und starke Leistungen abgeliefert hatte, nun aber seine Handschuhe wieder an den Nagel hängt, ist ein Akteur im neuen Jahr nicht mehr dabei. Dafür kann das Trainer-Duo nach dem Jahreswechsel vier neue Kräfte begrüßen. Mit Din Dzafic (Schiedlberg) und Aldin Smajlovic (Enns) kehren zwei Spieler wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Zudem schlüpfen mit Torwart Rene Sulak und Iustin Olariu zwei Akteure der Amateure von Erstligist Vorwärts Steyr ins ATSV-Trikot. "Der Kader wird im Winter nicht nur größer, sondern auch stärker", freut sich der Sektionsleiter über die Transferaktivitäten. "Auch wenn in unserem Nachwuchs traditionell ausgezeichnete Arbeit geleistet wird, kann es sein, dass sich im Winter noch etwas tun wird".

"Planen mittelfristig mit der Bezirksliga"

Nach einer beeindruckenden Hinrunde ist der ATSV Stein im Aufstiegskampf mittendrin und voll dabei und liebäugelt insgeheim mit dem erstmaligen Bezirksliga-Aufstieg in der 68-jährigen Vereinsgeschichte. "Der Aufstieg ist kein Muss, aber wenn man voll dabei ist, sollte man versuchen, die Chance zu nutzen. Nach dem tollen Herbst wäre der erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga keine Überraschung. Aber sollte es nicht klappen, wäre es nicht schlimm, mittelfristig ist die Bezirksliga aber ein Ziel", gibt Alexander Kupfinger die Richtung vor. "Unser Kader verfügt inzwischen über eine ausgezeichnete Qualität, weshalb dieses Ziel durchaus realistisch ist".