SV Sierning mit fünf Neuerwerbungen - "Mussten auf die Abgänge reagieren"

Details Sonntag, 19. Februar 2023 11:07

Nach einer bärenstarken Rückrunde kam der SV Sierning in der vergangenen Saison der 1. Klasse Ost als Vierter ins Ziel. Daran konnte die Elf um Spielertrainer Philipp Mayrpeter in der aktuellen Spielzeit nicht anknüpfen und überwintert als Achter in der Mitte der Tabelle. "Nach dem tollen Frühjahr wollten wir ganz vorne mitmischen, konnten unser Vorhaben im Herbst aber nicht realisieren und befinden uns derzeit quasi im Niemandsland. Da in der Tabelle sämtliche Mannschaften eng beisammenliegen, ist in der Rückrunde viel möglich und glauben an unsere Chance", erklärt Sportmanager Michael Mollner.

14 Winzig-Treffer, aber auch viele Gegentore

Der Tabellenachte feierte vier Heimsiege, konnte von den fünf bisherigen Auswärtsspielen aber nur eines gewinnen. Lediglich vier Mannschaften kassierten weniger Gegentore, aber auch nur drei Teams durften weniger Treffer bejubeln - fürr 14 der 27 SVS-Tore zeichnete Mathias Winzig verantwortlich, der gemeinsam mit dem Spitaler Jürgen Gressenbauer und Hofkirchens Igor Kutic die Torschützenliste anführt. "Wir haben relativ oft getroffen, ist Mathias quasi unsere Lebensversicherung. Mit 27 Gegentoren haben wir jedoch zu viele erhalten. Die Abwehr war im Herbst unsere Problemzone, wurden einige individuelle Fehler gnadenlos bestraft", so Mollner. "Der Herbst war in Summe in Ordnung, wenngleich das bisherige Ergebnis nicht berauschend ist".

Fünf Neuerwerbungen und sechs Abgänge

Im neuen Jahr steht Siernings Spielertrainer ein stark veränderter Kader zur Verfügung. Während Jawad Qurbani und Rayan Hasan gemeinsam zu Amateure Steyr wechselten, ist Paul Mitterhauser aufgrund seines Studiums im Frühjahr nicht dabei. Zudem stehen Daniel Mayrpeter, Christoph Rimpler und Ernes Begic aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. "Wir mussten auf die Abgänge reagieren, hätten uns im Winter aber ohnehin verstärkt und haben auch einige Transfers getätigt", spricht der Funktionär die fünf Neuerwerbungen an. Julien Lumetzberger (Garsten) soll die Defensive stabilisieren. Mit Florian Hofer (Amateure Steyr) und Johannes Muttenthaler (Adlwang) schlüpfen zwei Offensivspieler ins SVS-Trikot. Mit Kristijan Kostovski wechselte ein junger, überaus talentierter Defensivspieler von Bad Hall nach Sierning. Zudem steht mit David Noel (Ernsthofen) ein neuer Torwart zur Verfügung. "Ich denke, dass wir uns punktuell sehr gut verstärkt haben und unser Kader über hohe Qualität verfügt", ist Michael Mollner mit dem Personal zufrieden.

Strammes Testspiel-Programm - Trainingslager in Melk

Seit rund fünf Wochen bereitet man sich im Bezirk Steyr-Land auf die entscheidende Phase der Meisterschaft vor und hat bereits fünf Testspiele bestritten: 2:0 gegen Amateure Steyr, 4:0 gegen Bewegung Steyr, 2:3 gegen Bad Hall, 1:4 gegen Garsten und 0:4 gegen Kematen/Rohr. Am kommenden Freitag ist am Kunstrasen in Dietach die Union Naarn der nächste Gegner. "Unsere Mannschaft muss ein strammes Programm absolvieren und misst ihre Kräfte, bis auf Bewegung Steyr, durchwegs mit Bezirksligisten. Auch wenn die Gegner überaus stark waren, hat unsere Team bislang ordentliche Leistungen abgeliefert", ist der Sportmanager mit der Performanmce in den bisherigen Matches zufrieden. In zwei Wochen reisen die Kicker nach Niederösterreich, halten von 2. bis 5. März ein Trainingslager ab und arbeiten in Melk am Feinschliff.

Präsenz im Aufstiegskampf erwünscht

Der SV Sierning überwintert als Achter genau in der Mitte der Tabelle, somit kann es für die Mayrpeter-Elf im Frühjahr in beide Richtungen gehen. "Auch wenn das Tabellenende lediglich fünf Punkt entfernt ist, ist eine Präsenz im Abstiegskampf nicht unser Anspruch und orientieren uns vielmehr nach oben", gibt Mollner die Richtung vor. "Ich denke, dass die halbe Liga um den Aufstieg kämpfen wird und uns somit eine ebenso spannende wie packende Rückrunde erwartet. Die Top-Teams haben einige Zähler mehr am Konto, doch für uns ist, wie für viele andere Mannschaften auch, viel möglich. Wir wollen in den nächsten ein, zwei Jahren in der Bezirksliga zurückkehren. Wenn es heuer nicht klappt, starten wir in der kommenden Saison einen neuen Anlauf".

