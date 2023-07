„Der Abstieg war für uns eine totale Erleichterung“ – Union Schiedlberg Coach Mario Pilz im Interview!

Details Montag, 10. Juli 2023 22:27

Die Union Schiedlberg durchlebte eine schwere Saison 2022/23 in der Bezirksliga Ost und musste am Ende den Gang in die 1. Klasse Ost antreten. Nach der Hinrunde war aufgrund der äußerst dichten Tabellenkonstellation zwar noch alles drin, man gab sich auch nicht kampflos geschlagen, was sich abgezeichnet hatte, trat letztlich aber dennoch ein. Eine Etage tiefer will man sich nun wieder rehabilitieren und wird versuchen, im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitzureden. Ligaportal sprach mit Mario Pilz, seit Anfang des Jahres Cheftrainer der Schiedlberger, über die vergangene Saison, namhafte Transfers und über die Zukunft.

Ligaportal: Sie haben die Mannschaft im Winter übernommen. Die vielen Unentschieden in der Rückrunde haben euch dann womöglich am Ende das Genick gebrochen. Was ist Ihre Analyse zur abgelaufenen Saison?

Pilz: „Wir sind trotzdem relativ klar abgestiegen, da muss man am Ende sagen, dass es sich einfach nicht ausgegangen ist. Da gibt es verschiedene Parameter – zu Beginn waren es Verletzungen, fehlende Form bei dem ein oder anderen Spieler, der Druck war ein großes Thema, damit sind wir schwer zurecht gekommen. Gegen die sieben Gegner vor uns haben wir sechs Mal Unentschieden gespielt, das ist zu wenig. In den letzten Spielen hat man dann gemerkt, dass wir im Kopf nicht frei genug sind, um es noch hinzubiegen. Wenn du in den letzten zwei Jahren dreißig Spiele verlierst, schlägt das natürlich auch aufs Gemüt. Positiv ist, dass 90% der Spieler frühzeitig schon gesagt hat, dass sie in Schiedlberg bleiben. Die Aussicht für die neue Saison ist somit sehr positiv.“

Ligaportal: Sie haben die Personalsituation schon kurz angeschnitten: Ihr habt mit Philipp Schopper, Valentin Seidel, Fabian Leitner und Stefan Zeilinger einige namhafte Neuzugänge verpflichtet. Hat sich sonst auch noch was getan bei euch?

Pilz: „Das muss man ein wenig relativieren. Fabian Leitner wird die Funktion des Co-Trainers bekleiden, Valentin Seidel hat sich im letzten Spiel bei Weißkirchen das hintere Kreuzband eingerissen, das wird noch ein wenig dauern. Dann haben wir noch Mario Müller verpflichtet, das ist auch ein namhafter Neuzugang, der hat sich aber auch das Kreuzband gerissen und wird im Winter erst dazustoßen.“

Ligaportal: Seht ihr euch noch nach Verstärkungen um oder ist damit euer Transferprogramm beendet?

Pilz: „Nein, mit großer Wahrscheinlichkeit steht unser Kader. Falls noch wer anruft und sagt, er möchte in Schiedlberg Fußball spielen, kann man sich das anhören. Wir werden aber zu 90% mit diesem Kader in die Saison gehen.“

Ligaportal: Die 1. Klasse Ost ist augenscheinlich eine spannende Liga. Wie seht ihr die Gegner? Habt ihr euch dezidiert das Ziel gesetzt, direkt wieder aufzusteigen?

Pilz: „Wir freuen uns total auf die Liga, weil man zu so vielen Auswärtsspielen mit dem Fahrrad fahren kann – da gibt es viele Derbys. Ich gehe schon davon aus, dass wir eine gute Rolle spielen werden. Wir haben ein internes Ziel besprochen und wissen was wir wollen, schauen uns aber die ersten fünf-sechs Spiele an. Wenn wir gut reinstarten, wollen wir natürlich mehr, falls wir uns etwas schwerer tun, müssen wir das Ziel korrigieren.“

Ligaportal: Welche Mannschaften sehen Sie im vorderen Drittel bzw. in direkter Konkurrenz zu euch?

Pilz: „Ich kenne die Liga nur wenig, schaue aber immer wieder auf Ligaportal in die Transferliste – da muss man schon sagen, dass natürlich Adlwang sehr viel gemacht hat, Aschach wird auch sehr gut sein – eh die üblichen Verdächtigen, die mein Freund aus Hofkirchen (--> zum Artikel, Interview mit Michael Machreich) genannt hat. Wir werden denke ich vorne dabei sein, Adlwang, Aschach, Hofkirchen und dann wird es sicher noch eine Überraschungsmannschaft geben, wie Molln es im letzten Jahr oder St. Marien, die in der Rückrunde ganz gut waren.“

Ligaportal: Wie sieht bei euch der Fahrplan für die Vorbereitung aus?

Pilz: „Letzte Woche Donnerstag und Freitag waren die ersten zwei Einheiten, heute haben wir das dritte Mal trainiert. Wir haben bis Meisterschaftsstart immer ungefähr vier Einheiten pro Woche und schauen, dass wir sehr intensiv arbeiten. Wir müssen uns heuer neu erfinden, weil wir in der Bezirksliga eher tief gestanden sind und versuchte haben, das Spiel zu zerstören. Jetzt werden wir vielleicht eher die Spielmacher sein und müssen schauen, dass wir Lösungen finden. Da werden wir im Training akribisch dran arbeiten, die ersten Einheiten waren schon ganz gut. Neue Saison, neue Spieler, da ist jeder sehr motiviert und die Trainingsbeteiligung ist sehr gut. Ich bin bisher sehr zufrieden, der Verein hat sehr viel richtig gemacht und die Transfers, die wir getätigt haben sind durch die Bank absolute Verstärkungen.“

