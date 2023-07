SV Sierning will auf Kontinuität und Stabilität setzen – Neo-Coach Peter Winkler im Interview!

Details Sonntag, 23. Juli 2023 21:15

Der SV Sierning fand nach einer vielversprechenden Saison 2021/22 in der jüngsten Spielzeit nur schwer aus den Startlöchern. Nach einem soliden Herbst schlitterte man im Frühjahr sogar in die Abstiegszone ab, kratzte letztendlich aber noch die Kurve und entfloh dem Abstiegsgespenst. Seit wenigen Wochen schwingt mit Peter Winkler ein der Liga sehr bekannter Übungsleiter das Zepter beim einstigen Regionalligisten aus dem Bezirk Steyr-Land. Ligaportal sprach mit dem Erfolgscoach, der vor zwei Jahren mit dem SV Windischgarsten den Meistertitel in der 1. Klasse Ost feiern durfte.

Ligaportal: Sie sind neu beim SV Sierning. Wie ist der Kontakt entstanden und wieso ist Ihre Wahl auf den Verein gefallen?

Winkler: „Ich war die letzten sieben Jahre in Windischgarsten und da haben wir des öfteren gegen Sierning gespielt. Da gab es schon persönlichen Kontakt und dann sind sie vor ein paar Monaten auf mich zugekommen. Folglich haben wir uns getroffen – das Konzept bzw. das Projekt überzeugt mich und aus dem Grund bin ich dann nach Sierning gegangen.“

Ligaportal: Matthias Winzig und Lukas Postlmayr haben den SVS verlassen, Daniel Brunner und Manuel Maier sind neu zur Mannschaft gestoßen. Gab es in der Off-Season sonstige Personalveränderungen bei euch?

Winkler: „Die Zu- und Abgänge stimmen so und das ist alles was sich getan hat. Paul Mitterhauser steht uns in der Kampfmannschaft aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung, der wird eher in der Reserve kicken, weil er jetzt in Graz studiert. Wir wollen im Herbst mit der bestehenden Sierninger Mannschaft auftreten und ihnen das Vertrauen schenken. Wenn alle fit sind, ist das ein kleiner, kompakter, aber qualitativer Kader. Wir wollen in Zukunft eher auf Kontinuität und Stabilität setzen, uns eventuell vereinzelt bzw. punktuell mit Zugängen verstärken. Wir wollen den Nachwuchs forcieren und die Einheimischen dazu motivieren, um mit eigenen Kickern im vorderen Mittelfeld mitspielen zu können. Wenn wir nicht zu viele Verletzte haben, traue ich das meiner Mannschaft auch zu.“

Ligaportal: Was braucht es abseits der Verletzungsthematik, um dieses Ziel auch zu erreichen? Welche Erkenntnisse brachte diesbezüglich die bisherige Vorbereitung?

Winkler: „In der Vorbereitung hatten wir bisher eine sehr gute Trainingsbeteiligung – im Sommer sind immer wieder einige im Urlaub, das ist aber überall so. Ich und mein Co-Trainer Jürgen Gielesberger haben aber schon gesehen, dass ein riesen Potenzial da ist. Wir wollen offensiven Fußball spielen mit einem kontrollierten Abwehrverhalten, das forcieren wir im Training und in den Vorbereitungsspielen hat sich auch schon gezeigt, dass wir das drauf haben. Die meiste Arbeit liegt darin, die taktische Umstellung zu meistern – wir wollen einen kontinuierlichen Fußball von hinten raus spielen, haben diesbezüglich auch die ein oder andere gute Trainingseinheit absolviert.“

Ligaportal: Sie kennen die Liga aus Ihrer Zeit beim SV Windischgarsten recht gut. Wie bewerten Sie die Liga? Welche Mannschaften gehören Ihrer Meinung nach zum Favoritenfeld?

Winkler: „Die 1. Klasse Ost ist meiner Ansicht nach gerade für die Steyrer Vereine eine ganz interessante Gruppe. Gerade für uns gibt es etliche Derbys, das macht die Liga für uns irrsinnig spannend. Absteiger Schiedlberg ist sicher zu favorisieren, sowie unser erster Gegner Hofkirchen, die Vizemeister geworden sind, den Kader halten konnten und mit dem neuen Trainer vielleicht einen neuen Impuls setzen konnten. Es wird sicher auch ein-zwei Überraschungsteams geben, die vorne mitmischen werden, da gehören hoffentlich wir dazu!“

