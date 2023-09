ATSV Stein gelingt der Befreiungsschlag – Schinkinger-Truppe fährt gegen Hofkirchen ersten Saisonsieg ein!

Details Sonntag, 24. September 2023 20:57

Der ATSV Malerei u. Fassaden Stein gewann das Samstagsspiel gegen die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis mit 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der ATSV Stein die Nase vorn.

Stein gelingt nach Kutic-Doppelpack starkes Comeback

Ein Doppelpack brachte Sportunion Hofkirchen/Trk in eine komfortable Position: Igor Kutic war gleich zweimal zur Stelle (3./19.) – der Torschützenkönig der Vorsaison traf erst aus kurzer Distanz, beim zweiten Streich dann vom Kreidepunkt. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Albin Dzafic nach einem fatalen Schnitzer der Hofkirchner Abwehr mit dem 1:2 für den ATSV Malerei u. Fassaden Stein zur Stelle (42.). Zur Pause wusste SU Hofkirchen so eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das 2:2 des ATSV Stein stellte Mathias Wagner per Elfmeter sicher (51.). Der Treffer zum 3:2 sicherte der Heimmannschaft nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Mathias Wagner in diesem Spiel (60.), abermals via Strafstoß. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Youngstar Edi Dzafic, der das 4:2 aus Sicht des ATSV Malerei u. Fassaden Stein perfekt machte (89.) und zeitgleich seinen ersten Kampfmannschaftstreffer erzielte. Die Zeichen standen auf Sieg für die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Zahlen und Fakten

Für den ATSV Stein gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Nur einmal ging der ATSV Malerei u. Fassaden Stein in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit diesem Sieg zog der ATSV Stein an Sportunion Hofkirchen/Trk vorbei auf Platz elf. Die Gäste fielen auf die 13. Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Malerei u. Fassaden Stein zur Union EDER Karosserie Waldneukirchen, zeitgleich empfängt SU Hofkirchen den SV DANA-Türen Spital am Pyhrn.

1. Klasse Ost: ATSV Malerei u. Fassaden Stein – Sportunion Hofkirchen im Traunkreis, 4:2 (1:2)

89 Edi Dzafic 4:2

60 Mathias Wagner 3:2

51 Mathias Wagner 2:2

42 Albin Dzafic 1:2

19 Igor Kutic 0:2

3 Igor Kutic 0:1

