Mahmic-Dreierpack! ASV Haidershofen feiert nächsten Heimsieg und katapultiert sich vorzeitig auf Platz drei!

Details Samstag, 30. September 2023 16:09

Die Union Ried/Trkr. hat den Start ins neue Fußballjahr nach sieben Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:3-Niederlage gegen den ASV Haidershofen-Behamberg verdaut werden. Haidershofen-Behamberg ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Lange ausgeglichen und am Ende doch eindeutig

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften – es war eine umkämpfte Partie, zum Leidwesen der Zuseher aber noch torlos. Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren dann den Schalter umlegen und besonders ein Mann rückte in den Mittelpunkt. In Topform präsentierte sich Anes Mahmic, der einen lupenreinen Hattrick markierte (55./83./94.) und Ried i.Trkr. einen schweren Schlag versetzte. Letzten Endes holte der ASV Raika Haidershofen-Behamberg gegen die Gäste drei Zähler.

Zahlen und Fakten

Der ASV Haidershofen-Behamberg konnte sich gegen die Union Ried im Traunkreis auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Die Offensivabteilung von Haidershofen-Behamberg funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 17-mal zu. Die Saisonbilanz des Heimteams sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei vier Siegen und einem Unentschieden büßte der ASV Raika Haidershofen-Behamberg lediglich zwei Niederlagen ein. Der ASV Haidershofen-Behamberg ist seit vier Spielen unbezwungen.

Das Schlusslicht ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Ried i.Trkr. im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 22 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Ost.

Die Defensivleistung der Union Ried im Traunkreis lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Haidershofen-Behamberg offenbarte die Union Ried/Trkr. eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Kommenden Freitag (20:00 Uhr) tritt der ASV Raika Haidershofen-Behamberg beim SV Molln an, zwei Tage später muss Ried i.Trkr. seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen die Union HOVA Adlwang erledigen.

1. Klasse Ost: ASV Raika Haidershofen-Behamberg – Union Ried im Traunkreis, 3:0 (0:0)

94 Anes Mahmic 3:0

83 Anes Mahmic 2:0

55 Anes Mahmic 1:0

