Herzog sorgt für Last-Minute-Sieg: SV Sierning macht Fauxpas gegen Stein wieder gut

Details Samstag, 06. April 2024 23:25

Am heutigen Samstag trafen der SV Sierning und der SV MARK Spital am Pyhrn aufeinander. Nach packenden 90 Minuten konnten die Sierninger das Spiel knapp für sich entscheiden. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden – letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte der SV Spital/Pyhrn noch einen knappen 2:1-Sieg eingefahren.

Lucky-Punch nach verschossenem Elfmeter

In der 28. Minute überwanden die Gäste die Abwehr des SV Sierning und Florian Wankmüller beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von Spital/P. bestehen. In der Schlussphase schienen die Kräfte bei den Gästen zu schwinden und die Hausherren wurden immer zwingender. Onur Yildirim traf zum 1:1-Ausgleich zugunsten von Sierning (69.). In der 87. Spielminute gab es dann einen umstrittenen Elfmeter für die Gastgeber, bei dem die Gäste Glück hatten – der Schütze traf nur den Querbalken. Marcel Herzog ließ dann seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer nach einem Eckball doch die Führung bejubeln. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Sierning den SV MARK Spital am Pyhrn 2:1.

Zahlen und Fakten

Trotz des Sieges bleibt Sierning auf Platz acht. Der Gastgeber erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Mit 26 Zählern aus 17 Spielen steht der SV Spital/Pyhrn momentan im Mittelfeld der Tabelle. Mit dem Gewinnen tut sich Spital/P. weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Der SV Sierning stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) bei der Union Freller Dach Schiedlberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV MARK Spital am Pyhrn den ASV Raika Haidershofen-Behamberg.

1. Klasse Ost: SV Sierning – SV MARK Spital am Pyhrn, 2:1 (0:1)

93 Marcel Herzog 2:1

69 Onur Yildirim 1:1

28 Florian Wankmueller 0:1

