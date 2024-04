Spektakel bis zur letzten Sekunde: Schiedlberg und Adlwang teilen sich die Punkte

Details Samstag, 27. April 2024 19:53

In einem nervenaufreibenden Match trennten sich Union Schiedlberg und Union Adlwang mit einem 3:3-Unentschieden. Das Spiel war bis zum Schlusspfiff spannend und bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und Wendungen. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der erst in der Nachspielzeit sein dramatisches Ende fand, als Adlwang in letzter Minute den Ausgleich erzielte.

Frühe Führung und rasche Antworten

Die Hausherren starteten mit Schwung in die Partie und konnten bereits in der 21. Minute durch einen Kopfball von Laurenz Ahrer nach einer präzisen Flanke in Führung gehen. Dieses frühe Tor setzte die Gäste aus Adlwang unter Druck, die jedoch nicht lange auf ihre Antwort warten ließen. In der 39. Minute gelang ihnen der Ausgleich durch einen platzierten Flachschuss von Ivan Dramac am Strafraumrand. Nur zwei Minuten später drehten die Gäste das Spiel komplett, als sie nach einem perfekt ausgeführten Konter den Ball im Netz der Schiedlberger unterbrachten – wieder war Dramac der Übeltäter. Mit diesem Doppelschlag innerhalb weniger Minuten ging es mit einem 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft in die Pause.

Ein Wechselbad der Gefühle in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Union Schiedlberg entschlossen, das Spiel zu drehen. Sie erhöhten den Druck und wurden in der 56. Minute belohnt, als sie nach einem Elfmeter, getreten von Valentin Seidel, den Ausgleich erzielten. Das Spiel wog nun hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 84. Minute schien Adlwang das Spiel für sich entscheiden zu können, als sich nach einem Eckball und einem darauffolgenden Gewühl im Strafraum Antonio Dramac per Seitfallzieher einschießen konnte und man die Führung erneut an sich riss.

Doch Schiedlberg gab sich nicht geschlagen und kämpfte verbissen um jeden Ball. Dieser Einsatz wurde in der Nachspielzeit belohnt, als sie nach einem weiteren Corner den Ausgleich durch Marco Sturmberger erzielten und das Spiel somit 3:3 endete. Die letzten Minuten waren geprägt von intensiven Angriffen und Verteidigungsaktionen beider Teams, wobei Adlwang kurz vor Schluss noch eine Chance vergab, das Spiel für sich zu entscheiden.

Das 3:3 spiegelt die Leidenschaft und den Einsatz wider, den beide Mannschaften in dieses Spiel investiert haben. Es war ein Match, das keinen Sieger verdient hatte und das Publikum mit einem Wechselbad der Gefühle zurückließ. Trotz des Unentschiedens können beide Teams stolz auf ihre Leistung sein und mit Zuversicht in die kommenden Spiele gehen.

1. Klasse Ost: Schiedlberg : Adlwang - 3:3 (1:2)

94 Marco Sturmberger 3:3

87 Antonio Dramac 2:3

58 Valentin Seidel 2:2

40 Ivan Dramac 1:2

38 Ivan Dramac 1:1

21 Laurenz Ahrer 1:0



