7:1-Kantersieg! Union Adlwang bleibt vorne dran

Details Samstag, 11. Mai 2024 19:03

In einem spektakulären Fußballmatch der 22. Runde der 1. Klasse Ost überrollte die Union HOVA Adlwang den SV Molln mit einem beeindruckenden 7:1-Auswärtssieg. Schon früh im Spiel zeichnete sich ab, dass die Gäste aus Adlwang am Samstagnachmittag auf dem Platz dominieren würden. Die Kirtagskicker zeigten sich von Beginn an in Topform und ließen den Mollnern kaum Raum zur Entfaltung.

Gäste mit frühen Toren

Bereits in der dritten Minute machten die Steyrtaler eine erste gefährliche Annäherung an das Tor, doch der Schuss ging knapp vorbei. Die Adlwanger antworteten schnell und eröffneten in der 13. Minute den Torreigen durch einen geschickten Schuss von Lukas Holzinger, der nach einem effektiven Pressing und einem Pfostentreffer ins Netz ging. Dies setzte den Ton für die restliche erste Halbzeit, in der die Adlwanger ihre Überlegenheit unter Beweis stellten und durch ein weiteres Tor von Antonio Dukic in der 30. Minute, welches durch eine Vorlage von Ivan Puskaric ermöglicht wurde, auf 2:0 erhöhten.

Torreigen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Schlag für Molln, als Dukic in der 51. Minute erneut traf. Der Adlwanger Angreifer zeigte eine herausragende Leistung und markierte insgesamt vier Tore, darunter ein spektakuläres Solo in der 60. Minute, das die Führung auf 4:0 erhöhte. Die Mollner konnten in der 64. Minute durch einen brillant ausgeführten Freistoß von Marco Öhlinger, der direkt in den Winkel ging, zwar kurzzeitig auf 1:4 verkürzen, doch dies war nur ein schwacher Trost angesichts der Übermacht der Gäste.

Die Union ließ nicht locker und baute die Führung weiter aus. Dramac nutzte eine Gelegenheit in der 70. Minute, gefolgt von einem weiteren Tor durch Puskaric in der 81. Minute, der von Dukic mustergültig bedient wurde. Den Schlusspunkt setzte Antonio Dramac in der 85. Minute, der damit den Kantersieg perfekt machte. Auch ein verschossener Elfmeter in der 72. Minute konnte die Stimmung im Team nicht trüben - Andreas Bart traf nur die Querlatte.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.