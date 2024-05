Nach frühem Rückstand: Vorwärts Jrs. überrollen FC Aschach/Steyr

Details Montag, 13. Mai 2024 18:31

Im Rahmen der 22. Runde der 1. Klasse Ost erlebten die Zuschauer ein wahres Schützenfest, als der FC Aschach an der Steyr auf die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr traf. Die Gäste aus Steyr bewiesen ihre Offensivkraft und besiegten die Heimmannschaft mit einem beeindruckenden 6:2. Das Spiel, das von Beginn an mit hohem Tempo und intensiven Aktionen überzeugte, endete zugunsten der Steyrer, die mit diesem Sieg ihre Ambitionen in der Liga klar machten.

Vorwärts nach frühem Rückschlag unbeeindruckt

Die Partie begann dynamisch mit einem schnellen Tor der Heimmannschaft in der 7. Minute. Berthold Huemer, der offensive Mittelfeldspieler des FC Aschach/Steyr, nutzte einen Freistoß optimal aus und brachte sein Team früh in Führung. Diese frühe Führung gab den Aschachern vorübergehend Auftrieb, doch die Freude währte nicht lange. Vorwärts Steyr schlug in der 27. Minute zurück, als Daniel Bilic nach einem langen Ball gekonnt über den Torhüter lupfte und den Ausgleich erzielte.

Die Gäste aus Steyr gewannen zunehmend an Kontrolle über das Spiel und erzielten in der 35. Minute durch einen Kopfball von Bojan Lukic nach einer Ecke das 2:1. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Daniel Bilic nach einem gut herausgespielten Angriff auf 3:1, was den Teams eine klare Richtung für die zweite Hälfte vorgab.

Die Gäste dominieren die zweite Halbzeit

Nach der Pause setzten die Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr ihre offensive Demonstration fort. Marco Schorkopf verwandelte in der 51. Minute einen Elfmeter souverän zum 4:1. Nur 14 Minuten später baute Daniel Bilic mit seinem dritten Treffer des Tages die Führung weiter aus, indem er zum 5:1 traf. Marco Schorkopf fügte in der 67. Minute mit einem weiteren Tor das 6:1 hinzu und zementierte damit die Überlegenheit der Steyrer.

Der FC Aschach/Steyr, der trotz des deutlichen Rückstands nicht aufgab, fand in der 69. Minute durch Berthold Huemer, der seinen zweiten Treffer des Spiels erzielte, einen kleinen Lichtblick. Sein sauberer Abschluss zum 2:6 war jedoch nur ein kleiner Trost angesichts der dominierenden Leistung der Gäste.

Die Partie endete schließlich mit einem klaren 6:2-Sieg für Vorwärts Steyr, welche die Partie von Anfang bis Ende dominierten. Der FC Aschach/Steyr zeigte Phasenweise gutes Spiel, konnte jedoch die Durchschlagskraft und Effizienz der Steyrer nicht kontern. Dieser Sieg zeigt die Entschlossenheit der Steyrer, in der Liga weiterhin eine gewichtige Rolle zu spielen, während der FC Aschach/Steyr aus diesem Spiel wichtige Lektionen für die kommenden Aufgaben mitnehmen muss.

1. Klasse Ost: Aschach/Steyr : Vorwärts/ATSV Steyr - 2:6 (1:3)

69 Berthold Huemer 2:6

67 Marco Schorkopf 1:6

65 Daniel Bilic 1:5

51 Marco Schorkopf 1:4

45 Daniel Bilic 1:3

35 Bojan Lukic 1:2

27 Daniel Bilic 1:1

7 Berthold Huemer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.